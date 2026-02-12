Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ya hay fecha y hora para el encuentro del Avilés ante el gran coco de Primera Federación

El encuentro se disputará el viernes 27 a las 21:15 horas

Una jugada del partido de ida entre el Avilés y el Tenerife

Una jugada del partido de ida entre el Avilés y el Tenerife / Mara Villamuza

N. M.

El Avilés ya tiene fecha y hora para enfrentarse al gran coco de Primera Federación, el Tenerife de Álvaro Cervera. El conjunto blanquiazul tendrá que viajar a tierras canarias el próximo 27 de febrero para un encuentro que se disputará a las 21.15 horas, horario peninsular. El cuadro chicharrero está gobernando con puño de hierro la tercera categoría del fútbol nacional, consiguiendo la victoria en 17 de los 23 encuentros que lleva disputados. Parte de ese existo reside en varios nombres con pasado en el fútbol asturiano, tales como Dani Martín, guardameta criado en Mareo, o el capitán Aitor Sanz, que estuvo tres temporadas en las filas del Oviedo. Su técnico, Cervera, también estuvo en el Carlos Tartiere, en su caso en dos campañas, aunque no llegó a completar ninguna de las dos.

Cabe recordar que, en el partido de ida disputado en el Suárez Puerta, el Avilés fue capaz de mirarle a los ojos al Tenerife. El encuentro se acabó decidiendo por un tanto de Enric Gallego antes de llegar al minuto 20, pero los blanquiazules tuvieron varias ocasiones para poner la igualada en el marcador. En ese encuentro los mejores fueron Berto Cayarga y Santamaría, aunque la defensa, formada por Guzmán Ortega, Viti, Borja Granero y Babin, también realizaron un buen partido.

