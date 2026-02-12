Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto a machetazos en La Felguera50 años de la YPartido derechas AsturiasNuevo negocio Alimerka
instagramlinkedin

Uno de los pesos pesados del Avilés pone deberes al equipo: "Es un debe que tenemos"

"Tenemos que mejorar en defensa a nivel colectivo", subraya Viti

Viti, durante el partido ante el Racing de Ferrol

Viti, durante el partido ante el Racing de Ferrol / Miki López

Noé Menéndez

Noé Menéndez

Viti, lateral izquierdo del Avilés, pone el foco en la defensa como la asignatura pendiente para que el cuadro blanquiazul, que suma cinco derrotas en los últimos encuentros, se reencuentre con la senda de la victoria. "Queremos mantener la portería a cero, es un debe que tenemos ahora mismo", reconoce el defensor leonés, que espera que la visita del próximo domingo a Balaídos será el punto de inflexión para sacar al equipo avilesino de esta mala racha: "Tener un campo donde podamos jugar un poco más al fútbol nos va a ayudar".

"Tenemos que mejorar en defensa a nivel colectivo y, lógicamente, los que jugamos en esas posiciones", dice, con autocrítica, el lateral izquierdo, que asegura que "es una cosa de todos". "Hay que hacer hincapié en ese sentido y crecer como equipo", subraya. Viti quiere que el Avilés "vuelva a coger sensaciones positivas, para a partir de ahí crecer" y, para ello, cree que "hay que volver a la base, que es lo que nos ha dado puntos". "Es importante volver a coger confianza y sensaciones positivas para empezar a sumar puntos", señala.

Noticias relacionadas y más

Tras el duro varapalo sufrido ante el Arenteiro, el Avilés viaja este domingo a Balaídos, casa del Celta, para medirse a su filia. "Están arriban, son un equipo que siempre se ha identificado por jugar bien y hacer muchas cosas con balón. Es un campo grande, va a ser complicado", analiza el blanquiazul, que espera "competir y sacar lo máximo de ahí". En Vigo, además, podrán olvidar los malos terrenos de juego que han tenido que sufrir hasta la fecha. "Nos centramos en coger buenas sensaciones, independientemente del césped", matizo Viti, que cree que, aun así, será un factor que "nos va a ayudar".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un muerto a machetazos y tres heridos en una violenta pelea entre familiares en La Felguera
  2. Mañana habrá colas kilométricas en Action para comprar la vajilla de porcelana más barata del mercado: por menos de 3 euros
  3. Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el juego de sartenes antiadherentes más barato del mercado: tres tamaños que se adaptan a cada comida
  4. La Maléfica, la nueva propuesta de Rodrigo Cuevas en Infiesto
  5. El Principado se pronuncia sobre el caso de la joven gijonesa cerca del desahucio: 'Tiene que ir al Ayuntamiento y solicitar una vivienda
  6. Atención conductores asturianos: un nuevo radar móvil entra en funcionamiento en la 'Y
  7. La cuarta generación tras el mostrador, desde hace 136 años, de las mil y un telas de Oviedo
  8. Conmoción entre los vecinos tras la reyerta mortal en Langreo: 'No sé si era un hacha o una navaja, pero había mucha sangre

Atención conductores asturianos, multado con 200 euros y pérdida de 4 puntos por la nueva señal de radar 'camufalada' tras una señala de tráfico común: las carreteras 'afectadas'

Atención conductores asturianos, multado con 200 euros y pérdida de 4 puntos por la nueva señal de radar 'camufalada' tras una señala de tráfico común: las carreteras 'afectadas'

María Dolores Gimeno, primera mujer coronel en la Guardia Civil

María Dolores Gimeno, primera mujer coronel en la Guardia Civil

Los palillos con los que tejían nuestras abuelas eran una auténtica obra de arte: la última incorporación al Muséu del Pueblu d'Asturies

Los palillos con los que tejían nuestras abuelas eran una auténtica obra de arte: la última incorporación al Muséu del Pueblu d'Asturies

La Fresneda viaja por la historia para celebrar el Antroxu

EN IMÁGENES: Los artísticos palillos de tejer recién incorporados a la exposición del Muséu del Pueblu d'Asturies

EN IMÁGENES: Los artísticos palillos de tejer recién incorporados a la exposición del Muséu del Pueblu d'Asturies

Adriana Lastra sale en defensa de la tertuliana Sarah Santaolalla, que recibió un insulto machista: "Es violencia mediática"

Adriana Lastra sale en defensa de la tertuliana Sarah Santaolalla, que recibió un insulto machista: "Es violencia mediática"
Tracking Pixel Contents