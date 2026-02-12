Uno de los pesos pesados del Avilés pone deberes al equipo: "Es un debe que tenemos"

Viti, lateral izquierdo del Avilés, pone el foco en la defensa como la asignatura pendiente para que el cuadro blanquiazul, que suma cinco derrotas en los últimos encuentros, se reencuentre con la senda de la victoria. "Queremos mantener la portería a cero, es un debe que tenemos ahora mismo", reconoce el defensor leonés, que espera que la visita del próximo domingo a Balaídos será el punto de inflexión para sacar al equipo avilesino de esta mala racha: "Tener un campo donde podamos jugar un poco más al fútbol nos va a ayudar".

"Tenemos que mejorar en defensa a nivel colectivo y, lógicamente, los que jugamos en esas posiciones", dice, con autocrítica, el lateral izquierdo, que asegura que "es una cosa de todos". "Hay que hacer hincapié en ese sentido y crecer como equipo", subraya. Viti quiere que el Avilés "vuelva a coger sensaciones positivas, para a partir de ahí crecer" y, para ello, cree que "hay que volver a la base, que es lo que nos ha dado puntos". "Es importante volver a coger confianza y sensaciones positivas para empezar a sumar puntos", señala.

Tras el duro varapalo sufrido ante el Arenteiro, el Avilés viaja este domingo a Balaídos, casa del Celta, para medirse a su filia. "Están arriban, son un equipo que siempre se ha identificado por jugar bien y hacer muchas cosas con balón. Es un campo grande, va a ser complicado", analiza el blanquiazul, que espera "competir y sacar lo máximo de ahí". En Vigo, además, podrán olvidar los malos terrenos de juego que han tenido que sufrir hasta la fecha. "Nos centramos en coger buenas sensaciones, independientemente del césped", matizo Viti, que cree que, aun así, será un factor que "nos va a ayudar".