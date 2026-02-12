Samuel Fernández Heres, el otro Samuel del Euskaltel Euskadi que quiere hacerse un nombre en el ciclismo

Samuel Fernández Heres (Gijón, 2003) acaba de dar el salto al pelotón profesional de la mano del Euskaltel Euskadi, un equipo que veía por la tele cuando era pequeño y en el que no pasan desapercibidos ni su procedencia ni su nombre. "Siempre hacen la broma de llamarte Samuel, ser asturiano y estar aquí, pero bueno, soy otro Samuel, está claro", en referencia al ovetense Samuel Sánchez, una leyenda del conjunto vasco.

El peso de un nombre ilustre

Un Samuel Fernández Heres que reconoce estar aún buscando su sitio en el pelotón profesional: "Siempre dicen que hay que encontrarse a uno mismo cuando se pasa a profesional, que es lo primero que hay que hacer; yo, al final, me veo como una persona muy completa, así que habrá que ver hacia dónde se tira y si sigo siendo un ciclista completo". El gijonés se define como un corredor que cumple en muchos aspectos sin ser el mejor en ninguno. "Nunca me he considerado muy lento en las llegadas a meta, pero obviamente los sprinters están a otro nivel; subo bien, pero los escaladores están a otro nivel; y, en general, considero que puedo rodar bien, puedo subir bien, puedo sprintar bien, pero no ser el mejor en ninguna de esas facetas", explica.

Samuel Fernández Heres, en El Llano, en Gijón / Roberto Menéndez

El estreno en la Challenge de Mallorca

Su bautismo como profesional tuvo lugar en tres de las cuatro carreras de la Challenge de Mallorca. Allí pudo comprobar que es cierto lo que le habían contado del ritmo al que van los profesionales. "Estuve tres días ahí; uno de ellos fue la contrarreloj por equipos y los otros dos en ruta; el primero en ruta me costó adaptarme, con la tensión, los nervios y todo; verte en un sitio nuevo cuesta, pero ya el segundo día fui mucho mejor y estoy muy contento porque ves que ya formas parte de la carrera. Siempre me habían dicho que en Mallorca se iba a tope y ha cumplido las expectativas con creces, pero todos entrenamos, vamos rápido y tenemos el nivel", añade.

La Clásica Jaén, siguiente examen

El siguiente objetivo será el lunes, cuando estará en la Clásica Jaén Paraíso Interior, una carrera con una gran participación. Su equipo este año no participa en ninguna de las tres grandes vueltas (Vuelta a España, Giro y Tour), pero Samuel Fernández Heres sí tiene una cita marcada en rojo. "El calendario siempre suele ser un poco sobre la marcha, pero sé que sobre todo entre finales de marzo y comienzos de mayo lo tendré más cargado, ya que hay más vueltas por España, incluida la Vuelta a Asturias".

La Vuelta a Asturias, cita marcada en rojo

Una carrera que ya corrió el año pasado siendo amateur y en la que está deseando repetir. "Tuve el placer de correrla sin ser profesional el año pasado y estoy con muchas ganas de volver siéndolo. Espero disfrutar más de la carrera porque creo que estaré a más nivel", sentencia un ciclista al que, por encima de todo, le apasiona lo que hace: "Lo que más me gusta es andar en bici".