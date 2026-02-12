La selección española femenina de fútbol sala sub-23 vuelve a ganar a Portugal (1-0)
La selección española femenina sub-23 de fútbol sala volvió a imponerse a Portugal, esta vez por 1-0 ,en el polideportivo municipal Manuel Busto de Villaviciosa, en el segundo amistoso disputado en Asturias dentro de la concentración del combinado nacional. Después del contundente 7-0 logrado en Oviedo el martes, el encuentro de ayer fue mucho más equilibrado. El único tanto del partido llegó en la segunda parte y sirvió para decantar un duelo en el que España volvió a mostrar solidez y control, aunque con menos acierto de cara a portería que en el primer enfrentamiento. El choque volvió a evidenciar el buen momento del grupo sub-23. Con este segundo amistoso se cierra así el encuentro internacional entre los países vecinos, que durante esta semana han convertido Asturias en el escenario del fútbol sala femenino de base.
