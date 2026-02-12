El set y el partido del medio millar de derrotas del Real Avilés

El sistema de puntuación del tenis es tan estrafalario que su origen genera controversias y su explicación, dilemas; más o menos, como el "seis" que recibió el Real Avilés Industrial en su comparecencia ante el Arenteiro, precisamente en O Carballiño, la conocida "capital del Pulpo", donde le dieron la del molusco.

Los casi 1.800 partidos oficiales que acumula el conjunto industrialista terminaron en 44 resultados diferentes y los guarismos tan tenísticos (6-3) de la pasada jornada no se habían producido nunca. Por otro lado, de los seis goles recibidos, solo existen tres precedentes, el 6-0 de Mérida (1991-1992), el 6-0 en Getafe (1993-1994) y el 0-6 del Suárez Puerta ante el Real Sociedad B (2003-2004). Este último caso fue especialmente doloroso, en tanto que el contexto trascendía lo futbolístico: la plantilla llevaba meses sin percibir sus salarios y aquel 16 de abril de 2004 lo denunciaban con una performance de repercusión, ya que el partido era retransmitido en directo por el ente público, Televisión Española.

Curiosamente, el triste episodio del 0-6 contra los jóvenes "txuri urdin" también coincidía con un conflicto entre club y Ayuntamiento. En los días previos, la SAD solo pretendía que los gobernantes locales intermediaran con los del Principado para conseguir unos ingresos proporcionales a los que ya percibían Oviedo y Sporting, pero el por entonces alcalde, hoy presidente de la Autoridad Portuaria, cerraba la puerta al club, mientras delegaba en un concejal de Deportes, Román Antonio Álvarez, tan categórico como displicente: "Si el Real Avilés quiere dinero del Principado, que vaya a pedirlo a Oviedo".

La derrota en tierras orensanas trajo consigo otra circunstancia muy poco frecuente, pues los anales solo registran cuatro partidos en los que, pese a marcar tres goles, los blanquiazules terminaron perdiendo. El primero tenía lugar en la temporada 1996-1997, en Ciudad Real, donde los goles de Robert Fernández, Luis Castro y Nacho García de nada servían ante el desaparecido Manchego (4-3). Lo mismo ocurría dos veces en el Suárez Puerta, en la Liga 2005-2006, contra el Ribadesella, y en la Copa Federación 2008-2009, frente al Sporting B, así como en la recta final de la campaña 2012-2013, en Orense, donde el equipo de Juanjo González, hoy primer asistente de Luis De la Fuente en la selección absoluta, caía por otro extravagante 5-3.

La provincia de Orense entra dentro de las malditas para el Real Avilés Industrial. De los últimos nueve partidos jugados allí, el equipo solo pudo obtener dos empates y ya son 23 los años que lleva sin ganar en la provincia termal, que ahora acoge la batalla perdida número 500 de la historia industrialista en Liga.

La primera derrota centenaria tenía lugar en el desaparecido estadio Luis Rodríguez de Miguel, parcela en la que hoy se alza la Casa Consistorial de Leganés. Casualmente, el gol estéril que marcaba allí Rubén Uría, sempiterno acompañante de Marcelino García Toral en los banquillos, también es el número 500 de los anotados por los blanquiazules en Liga.

El 7 de mayo de 2000, en la visita del Racing Ferrol, llegaba la derrota 200, que, además, abocaba hacia una promoción de permanencia que el equipo sería incapaz de superar, tras claudicar en el fatal cruce con el Novelda. Ya en el XXI, y con nueve años de diferencia, las capitulaciones 300 y 400 coincidieron en Llanes, cuando el Real Avilés, con el "Industrial" aparcado, no tenía ni la condición de segundón en Tercera.

El 6-3 en la "pista blanda" de Espiñedo supuso todo un raquetazo, pero no hay tiempo para el lamento, que ya espera el tapete impoluto del "Wimbledon olívico".