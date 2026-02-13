El Avilés quiere que Balaídos sea un punto de inflexión: "Tenemos que ponernos las pilas ya":

Tras la dura derrota del Avilés ante el Arenteiro, Dani Vidal, técnico del Avilés, confía en que la visita a Balaídos (domingo a las 12 horas) suponga el punto de inflexión que tanto necesita el conjunto blanquiazul. "Tenemos que ponernos las pilas ya", afirmó el catalán, que apunta a tener tres bajas en defensa para medirse ante uno de los mejores equipos de Primera Federación. El entrenador, además, anunció cambios en su once. Estas fueron sus palabras:

Las bajas

«Tenemos la baja confirmada de Guzmán Ortega y Eze tiene molestias en el isquio, veremos como tolera el entrenamiento de mañana. A Javi Cueto le hemos metido un poco más de caña, para ver si superaba el test, y las sensaciones han sido inmejorables. El sábado quiere completar el entrenamiento y, en principio, estará imposible. A Viti le han vuelto a aparecer unas molestias, es posible que no llegue al partido».

Las bajas en defensa

«Tenemos efectivos suficientes, además de que tenemos jugadores polivalentes como Andrés Carmona, que puede jugar tanto de central como de lateral izquierdo. Adri Gómez también puede actuar en el centro de la defensa. Tenemos cartas suficientes para sacar el partido adelante».

La reacción tras caer ante el Arenteiro

«Los primeros días evidentemente fueron fastidiados porque a nadie le gusta perder, y menos cuando crees que hubo fases del partido donde lo hiciste muy bien. Evidentemente en fase defensiva lo hicimos verdaderamente mal. Ahora vamos a un buen escenario, donde vamos a proponer lo que queremos».

El Celta Fortuna

«Es un rival de muchísimo talento. Es un club que está haciendo las cosas muy bien, cuando ves que el juvenil, el filial y el primer equipo tienen la misma identidad de juego es que estás haciendo las cosas realmente bien. Tienen dos jugadores que el lunes van a ir convocados con la selección sub-19 española».

El mensaje tras las derrotas

«Es algo que hay que tratar con normalidad. Esto lo empiezas a sembrar cuando enlazas tres victorias seguidas y los chicos ven que también hay fallos. Había cosas que se hacían bien o mal. Ahora hay que seguir comportándose de la misma manera. Tengo experiencia suficiente por tenido ya rachas complicadas de resultados y siempre lo he sacado adelante. Veo al equipo trabajar muy bien, son conscientes de los errores, pero tenemos que ponernos las pilas ya. Ante el Arenteiro hubo situaciones individuales que no me gustaron nada y es algo que nos está penalizando mucho.

Un plan más defensivo

«En la primera vuelta nos hemos enfrentado a diferentes equipos y siempre hemos dado matices diferentes a los partidos, pero manteniendo una seña de identidad. Soy un entrenador que le gusta mantener la identidad de su equipo, pero haciendo diferentes retoques en función del rival y el momento de forma de los jugadores. A veces jugamos con dos puntos, con tres jugadores por dentro, en rombo… Ante el Celta le hicimos un buen partido aquí, aunque es verdad que ahora el escenario es diferente. Vamos a ir con la mentalidad de sacar los tres puntos».

Cambios en el once

«Es más fácil que haya más cambios en momentos donde las cosas no acaban de salir, porque tocas piezas. Seguramente habrá más cambios que en otros momentos. También es una posibilidad que salgamos con dos delanteros, tenemos mucha gente arriba. Además, tenemos a Javi Cueto, que nos da otro efectivo más. Es algo que hemos hecho en otros momentos y nos ha ido bien».

El calendario

«No es algo que me preocupe, esta película la he vivido muchas veces. No miro el calendario más allá de los dos partidos siguientes. Ante el filial del Celta hicimos, en la ida, un muy bien partido; contra el Castilla estuvimos bien en la segunda parte y, ante el Tenerife, hicimos un señor encuentro. Somos los mismos jugadores y el mismo entrenador que en la primera vuelta. Estoy plenamente convencido de que podemos volver a competir contra cualquiera».