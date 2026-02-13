Cuenta atrás para el Premier Padel de Gijón 2026: “No existe ninguna diferencia entre el Major de París y Gijón"

El Qatar Airways Premier Padel P2 de Gijón volverá a situar a la ciudad asturiana en el epicentro del pádel internacional del 1 al 8 de marzo de 2026. La cita, integrada en el calendario oficial del Qatar Airways Premier Padel Tour, será la primera parada del circuito en España y contará, por primera vez en Asturias, con la presencia completa del cuadro masculino y femenino.

Durante la presentación oficial celebrada en el Ayuntamiento, el presidente del circuito, Joan Cuscó, fue tajante: “No existe ninguna diferencia entre el Major de París o el Major de Roma y Gijón. Tenemos absolutamente todos los jugadores y todas las jugadoras”.

Puedes consultar el calendario completo del circuito en la web oficial del Qatar Airways Premier Padel Tour, donde ya figura la prueba gijonesa como uno de los torneos destacados de la temporada europea.

Gijón se consolida en el calendario internacional

El torneo se disputará en el Palacio de los Deportes de La Guía, escenario que volverá a transformarse con pista central, pistas auxiliares y zona comercial para acoger a “las mejores palas del planeta”, en palabras del concejal de Deportes, Jorge Pañeda.

El edil destacó que la designación no es casual: “Es el resultado del trabajo bien hecho y del éxito rotundo de la edición de 2025”. La respuesta del público el pasado año —pese a la ausencia de algunas grandes figuras masculinas— superó todas las previsiones y convirtió la cita en el evento que más entradas ha vendido en un solo día en la ciudad.

Aquel respaldo tuvo premio inmediato. El presidente de la Federación Internacional de Pádel, Luigi Carraro, confirmó sobre la pista la continuidad de Gijón en 2026, en lo que Pañeda calificó como “el reconocimiento a una ciudad volcada siempre con el deporte”.

Impacto económico en temporada baja

Más allá de la repercusión mediática, el Ayuntamiento subraya el efecto tractor del torneo. “Apostar por el deporte es también apostar por el desarrollo económico”, señaló Pañeda, recordando que un evento del nivel del Premier Padel P2 de Gijón dinamiza hoteles, restauración, comercio y transporte en un periodo tradicionalmente más flojo para el turismo.

En este sentido, la consolidación de la prueba refuerza la estrategia municipal de posicionar a Gijón como destino deportivo de referencia dentro del circuito internacional de pádel.

Entradas agotadas para el sábado y lleno inminente

La expectación vuelve a ser máxima. “Hemos agotado todas las entradas del sábado”, confirmó Cuscó, quien confía en que en pocos días también se complete el aforo del domingo. El viernes apunta al mismo camino.

Aunque los días laborables “siempre cuestan un poco más”, la organización trabajará con colegios y clubes para acercar el torneo a los más jóvenes y fortalecer la base del pádel en Asturias.

El recuerdo de la victoria sorpresa de Curro Cabeza y Diego García en la edición anterior sigue muy presente, un triunfo que demostró que en Gijón también hay espacio para las gestas inesperadas.

Una declaración de intenciones para 2026

“El Premier Padel 2026 no solamente es un torneo, es una declaración de intenciones”, concluyó Pañeda. La ciudad quiere consolidarse en el mapa de los grandes eventos internacionales y volver a demostrar que está preparada para competir al nivel de sedes como París o Roma.

Con el cuadro masculino y femenino al completo y el respaldo masivo del público, el Qatar Airways Premier Padel P2 de Gijón 2026 aspira a convertirse en uno de los grandes referentes del calendario europeo.