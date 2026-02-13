La defensa del Avilés, con bajas y la lupa encima: así está la situación de la zaga blanquiazul

No están siendo días fáciles para el Avilés. El conjunto blanquiazul está pasando el tramo más duro de su temporada, con cinco derrotas en los últimos seis encuentros, y todos los focos apuntan a su defensa. Lo reconoció Dani Vidal al término de la dura derrota ante el Arenteiro y lo ha reconocido Viti, lateral izquierdo, durante esta semana. Y es que los datos no mienten. El cuadro asturiano es, actualmente, el equipo más goleado de Primera Federación y uno de los que más goles en contra ha recibido de las tres categorías del fútbol español. Además, las bajas se están cebando con la zaga avilesina. Ni Guzmán Ortega, con una lesión en el bíceps femoral, ni Eze apuntan a estar en el próximo partido ante el filial del Celta. La defensa del Avilés vuelve a estar bajo la lupa.

No es la primera vez que la defensa del Avilés está en el foco de las críticas. A principio de campaña muchos ojos apuntaban a la zaga blanquiazul tras protagonizar varios errores que le costaron que, aunque no le costaron puntos a los de Dani Vidal, sí que daban la sensación de que los rivales necesitaban muy poco para generar peligro a los avilesinos. La pegada blanquiazul sirvió para paliar unos problemas que empezaron a remediarse tras una reunión de toda la línea defensiva, algo que confesó el propio Babin. Pero, con el cambio de año, las desconexiones atrás han vuelto a la luz.

Las palabras de Viti y Dani Vidal

Prueba de ello fueron los errores cometidos ante el Arenteiro. Más allá del estado del terreno de juego lo cierto es que el Avilés estuvo muy flojo a nivel defensivo, protagonizando errores impropios de la categoría. "Es evidente que nosotros hemos hecho muchas cosas mal, a nivel defensivo nos ha faltado ser más contundentes», reconoció Dani Vidal tras la derrota por 6-3. «Tenemos muchas cosas que mejorar. Hemos marcado tres goles fuera de casa y no hemos estado ni cerca de ganar", sentenció.

Viti también ahondó en el tema. "Queremos mantener la portería a cero, es un debe que tenemos ahora mismo", reconoció el defensor leonés, que espera que la visita del próximo domingo a Balaídos será el punto de inflexión para sacar al equipo avilesino de esta mala racha: "Tener un campo donde podamos jugar un poco más al fútbol nos va a ayudar". "Tenemos que mejorar en defensa a nivel colectivo y, lógicamente, los que jugamos en esas posiciones", dijo, con autocrítica, el lateral izquierdo, que aseguró que "es una cosa de todos". "Hay que hacer hincapié en ese sentido y crecer como equipo", subrayó.

La estadística

Los datos hablan por sí solos. El Avilés es el equipo que más goles ha encajado de toda Primera Federación con 38. Por detrás tiene a conjuntos en descenso como el Guadalajara (37) o el Talavera (34), ambos del Grupo 1; o el filial del Betis (32) o el Atlético Sanluqueño (31). Sus cifras, además, destacan dentro del fútbol profesional. En Segunda División, donde se han jugado dos encuentros más que en el tercer escalón del fútbol nacional, el Avilés está empatado en goles en contra con el Zaragoza (38) y lo superan la Cultural Leonesa (40) y el Mirandés (40). En Primera hay dos equipos con treinta y ocho tantos, el Levante y el Sevilla.

Balaídos tiene que ser el lugar donde el Avilés revierta esa situación. El objetivo, tanto de los propios futbolistas como del entrenador, es empezar a cerrar una defensa que, visto los últimos partidos, están empezando a costar muchos puntos. En frente tendrá, eso sí, al segundo mejor ataque de la categoría, por lo que la empresa no será sencilla, pero la situación así lo requiere. La lupa está encima de la zaga.