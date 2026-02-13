Fernando Alonso, pesimista con su Aston Martin tras los test de Bárein: "Hemos empezado con el pie izquierdo"

Baréin despidió los segundos test de pretemporada y las sensaciones siguen sin ser buenas para Aston Martin. Fernando Alonso no salió a rodar en el día de ayer con su AMR26, pero su compañero Lance Stroll volvió a quedarse a más de 4 segundos y medio de la cabeza, con los mercedes de George Russel y Kimi Antonelli liderando la sesión, con los mejores cronos de estos ensayos.

Pese a no salir a la pista, Alonso se mostró muy autocrítico. "La realidad es que no seremos los más rápidos en Australia", refiriéndose a la primera prueba del calendario que se disputará el fin de semana del 6 al 8 de marzo. "No estamos en la posición que queríamos. Empezamos con el pie izquierdo porque nos perdimos los test de Barcelona y los días de rodaje previos. Quizás los otros equipos tuvieron estas dificultades en los días de rodaje o en Barcelona los primeros días, y nosotros, por desgracia, las estamos encontrando ahora".

En cuanto al resto, Mercedes se encargó de despejar las incógnitas y firmó los mejores tiempos de estos días, con Kimi Antonelli liderando (1:33.669) y George Russel segundo (1:33.918). Tras la buena marca de Charles Leclerc el jueves, Ferrari dejó más dudas. Lewis Hamilton tuvo problemas desde los primeros compases. Unos problemas que se intensificaron durante la tarde, cuando el coche se paró cuando faltaba poco menos de una hora para el final de la sesión. Cabizbajo, el británico abandonó la pista caminando, mientras el Ferrari tuvo que ser retirado por los comisarios.

En Red Bull se tomaron la jornada con cierta calma y buenas sensaciones con el RB22. Max Verstappen, que su puso al volante en la matinal, acabó quinto con un 1:35.341; mientras que Isack Hadjar, que sigue tomando la medida al coche, fue sexto con un 1:35.610. Entre los dos sumaron 114 giros.

Pero, sin duda, la gran decepción de estos test fue Aston Martin, tal vez porque son el equipo que arrancó la pretemporada con las expectativas más altas, después de la enorme inversión económica en la fábrica y el túnel de viento de Silverstone, así como la incorporación del ‘gurú’ de la F1, Adrian Newey. Con tan solo un día entero de rodaje en Barcelona, llegaron a Baréin con máxima ilusión, pero han encajado un duro golpe de realidad. Los problemas de refrigeración del nuevo motor Honda y otros aspectos del AMR26 que aún deben aclarar les han convertido en uno de los coches más lentos y difíciles de pilotar en la pista de Sakhir.

Veremos si Aston Martin consigue evolucionar de cara a los tres últimos días de pretemporada, la próxima semana en este mismo escenario, y sobre todo con vistas a la primera carrera de la temporada en Australia, el 8 de marzo. En Williams , después de ser los únicos en perderse los test de Barcelona, la consigna era rodar lo máximo posible y recoger toda la información posible. Carlos Sainz dio 68 vueltas esta mañana, que se suman a los 69 de ayer y a los 77 del primer día, con un mejor tiempo de 1:37.186.