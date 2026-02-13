El Gijón Premier Pádel contará con un cartel de lujo: estos son todos los participantes confirmados

En menos de un mes, el Palacio de Deportes de la Guía se vestirá de gala para disfrutar, este año sí, del mejor pádel del mundo. El Premier Pádel que se disputa en Gijón del 1 al 8 de marzo cerró el pasado miércoles las inscripciones sin ninguna sorpresa de última hora. Las mejores raquetas del circuito internacional competirán en Asturias, destacando por encima del resto las parejas número uno del ranking FIP: Agustín Tapia y Arturo Coello en el masculino y Gemma Triay y Delfi Brea en el femenino.

Precisamente, las primeras espadas del cuadro masculino fueron los más rápidos en inscribirse para la cita. A Tapia y Coello, quienes finalizaron por tercer año consecutivo en lo más alto -y 39.600 puntos en el ranking FIP-, les siguieron los únicos capaces de hacer frente a su hegemonía en los últimos tiempos, Ale Galán, tres años número uno, y Fede Chingotto, segundos con 34.640 puntos. Por lo que la lucha por el campeonato estará servida desde el inicio, con las dos parejas más dominantes del circuito luchando por tener el primer puesto a final de año.

A ellos se le suman grandes parejas, muchas de ellas renovadas como las formadas por Franco Stupaczuk y Mike Yanguas -número tres del ranking- o la recién conformada por Juan Lebrón y Leo Augsburger -en el cuarto puesto-. También inicia una nueva aventura Paquito Navarro, que esta vez jugará con Francisco Guerrero, mientras que su excompañero Di Nenno estará con Momo González. En estos momentos, todos ellos se encuentran disputando la primera prueba de la temporada, en Riyah.

En el cuadro femenino, Gemma Triay y Delfi Brea -con 36.120 puntos- defienden el número uno tras un 2025 extraordinario en el que consiguieron nueve títulos y provocaron, en cierta medida, el fin de una de las parejas más dominantes en la historia reciente del pádel femenino, la formada por Ari Sánchez y Paula Josemaría, que este año jugarán con Andrea Ustero y Bea González, respectivamente. En total, seis de las primeras diez parejas del ranking han cambiado de compañera.

Gijón, la segunda prueba del circuito en este 2026, será la primera en España, por lo que los aficionados asturianos serán los primeros en disfrutar en directo del debut competitivo de estas nuevas parejas. Una cita importante porque para la siguiente en territorio nacional habrá que esperar varios meses. Tras pasar por Cancún, Miami, Doha, Giza, Bruselas, Asunción, Buenos Aires y Roma, el Premier Pádel, principal circuito profesional de este deporte, regresará a España. Concretamente a Valencia, del 8 al 14 de junio.

Noticias relacionadas

Gran expectación en Asturias para la cita

Por todo ello, hay mucha expectación por la cita, que se disputará del 1 al 8 de marzo en el Palacio de Deportes de La Guía, y esta mañana se llevó a cabo la presentación oficial. Una vez confirmadas todas las primeras espadas del panorama internacional, la afición se ha volcado y hace días se confirmó el primer “sold out” del torneo. Ya no quedan entradas para el sábado 7 de marzo, en el que se disputarán las semifinales de ambos cuadros, y cada vez quedan menos para la gran final, fijada el domingo 8 a las tres de la tarde.