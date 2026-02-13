Javier Hernanz: “Queremos ser el mejor país del mundo en los Juegos Olímpicos; solo falta preparación mental”

Con múltiples frentes abiertos afronta estos días Javier Hernanz (Arriondas, 1983), el presidente asturiano de la Federación Española de Piragüismo. Tras atender a los comisarios de la federación internacional, que vienen a inspeccionar las instalaciones de Trasona con vistas a que sean sede de competiciones internacionales, el dirigente se prepara para un sábado intenso: por la mañana, la asamblea de la Española y, por la tarde, la gala nacional, que por vez primera tendrá lugar en Gijón, en el Palacio de Congresos. Hernanz asegura que puede que todo y que tiene ilusión por dejar un legado en forma de lluvia de medallas en unos Juegos Olímpicos. "Solo falta preparación mental", segura.

Normalmente las galas se celebran en Madrid, en la sede del Comité Olímpico Español. ¿Qué le ha llevado a traer este año el acto a Asturias?

Traemos aquí la gala porque la Federación Española está muy vinculada a Asturias. También al Gobierno del Principado, que es uno de los patrocinadores de la Española. También era una deuda que teníamos, hacer partícipes de la gala a la Federación Asturiana y a los veteranos de Asturias, que han hecho cosas muy importantes. Nosotros pensamos que somos los pioneros, los números uno, los que lo inventamos todo, pero hubo gente antes con muchas menos condiciones y menos facilidades que hicieron posible que estemos nosotros aquí ahora. Es el lugar idóneo, es una de las comunidades autónomas con más arraigo y más cultura del piragüismo.

¿Qué ofrecerá la gala?

Estará dividida en dos partes. La primera, televisada por TPA, de seis a siete y cuarto, y luego continuaremos con el resto de premios hasta completar dos horas. Será presentada por Santiago Alverú y estará amenizada por un grupo de música en directo. Serán premiados los mejores de 2025 y de 2024, ya que la gala del año pasado no se celebró porque se retrasaron las elecciones y no dio tiempo. También se entregarán los premios Laurel del Comité Olímpico.

Primero tiene la asamblea. ¿Qué espera de ella?

Estamos mejorando cosas, como con los árbitros, a los que casi se les va a doblar el sueldo. También hemos duplicado prácticamente el premio de las ligas, hemos elaborado un calendario competitivo y se remarcará el hecho de que somos la única federación del mundo en la que los palistas no pagan absolutamente nada por representar a su país, tanto los de las espcialidades olímpicas como las de no olímpicas, que para nosotros son igual de importantes y además en Asturias son muy trabajadas.

¿Qué momento vive ahora el piragüismo español?

El mejor de su historia, somos competitivos en las once modalidades y por eso se dice que la Federación Española es la mejor del mundo. Con el gasto que esto supone, teniendo en cuenta que, domo dije, los deportistas no pagan nada por ir a competiciones internacionales.

¿Qué queda pendiente?

El gran reto son los Juegos Olímpicos. Es una cuestión más de preparación mental porque ahora mismo a los deportistas españoles no les falta absolutamente de nada en comparación con otros países. Tienen los mejores entrenadores, los mejores nutricionistas, los mejores médicos, los mejores analistas... Quiero que seamos el mejor país del mundo en los Juegos Olímpicos, que podamos decir que hemos sacado cuatro, cinco, seis, siete medalla y dejar ese ejemplo para los que vengan detrás.

¿Y a nivel de estructura?

Es verdad que algunas federaciones tienen 17, 18 trabajadores, y nosotros tenemos nueve personas en la oficina. Pero es que todo el enfoque de la federación, todo el dinero, va para el agua, para los deportistas. Ahora mismo se da la circunstancia de que hay un director general muy bueno, Primitivo Vega, además asturiano, y hemos renovado la sede con tres trabajadores con unas ganas tremendas.

¿Asturias, en concreto el Oriente, sigue igual de pujante en este deporte?

El otro día, en las pruebas de Arriondas, dije que había que seguir con esta cultura de competiciones de río que movían los pueblos y generaban una demanda, una expectativa en los niños. Ahora se ha perdido un poco lo lúdico y se profesionaliza todo, en torno a las especialidades olímpicas. Pero el piragüismo sigue arrastrando mucho en la cuenca del Sella, es cultural.

Sus relaciones con el presidente de la Asturiana, Miguel Gallo, pasaron por momentos muy tirantes. ¿Cómo están ahora?

Al final, como todo en la vida, el tiempo pone cada cosa en su sitio. En el primer mandato de cada uno de nosotros cada uno tenía sus ideas en la cabeza, a veces nos poníamos en contra y no supimos gestionar esa situación ninguno de los dos. Todos evolucionamos y ahora vamos a una. Estoy muy contento con Miguel Gallo, después de la asamblea entrará en la junta directiva de la Española. Trabajaremos todo lo que se pueda por traer competiciones internacionales a Asturias.

¿Están contentos con Trasona?

Los deportistas que están ahí han sacado muchos resultados, es un sitio precioso y perfecto para entrenar. Hay que dar una vuelta a la residencia, y me consta que el Princpado lo tiene en mente.