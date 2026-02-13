Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Nesta MMR se refuerza con un prometedor ciclista asturiano

El maliayo Diego Llosa, primer campeón de Asturias de la especialidad de gravel, se une al equipo de Benja Noval y compañía: “Estoy muy ilusionado con este gran paso adelante en mi carrera”

Diego Llosa.

Diego Llosa. / LNE

Javi Viso

Javi Viso

Tras una campaña exigente de ciclocross, el pelotón disfruta de unos días de descanso antes de poner el foco a las temporadas de gravel y mountain bike, para las que el Nesta MMR contará con una cara nueva. El equipo asturiano se refuerza con Diego Llosa “con el objetivo de tener un grupo completo y variado”, dice en su comunicado. “Estoy muy ilusionado con este gran paso adelante en mi carrera”, expresa el maliayo. 

Llosa, de 23 años, cuenta con una notable experiencia en el mundo del gravel. Fue el primer campeón de Asturias en la especialidad e incluso formó parte de la Selección Española en el Campeonato del Mundo de Gravel 2025, que se celebró el pasado mes de octubre en la región neerlandesa de Zuid-Limburg. También terminó tercero en la Copa de España de gravel y sexto en la Alentejo gravel, en la que aseguró su plaza para el mundial de Australia en este 2026. “Unirme al Nesta supone un reto increíble y el escenario perfecto para seguir creciendo como ciclista en el Gravel y el MTB. ¡Ganas de empezar a trabajar y devolver la confianza con resultados!””, expresa Llosa.

