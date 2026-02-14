El Confía Base suma dos importantes puntos en Zaragoza
Los ovetenses remontan y aseguran un triunfo clave en la lucha por la permanencia
N.L.
El Confía Base Oviedo logró un triunfo de mérito en la pista del Contazara Zaragoza (21-25), sumando su primera victoria de la segunda vuelta ante un rival directo. Los de Daniel Bandrés dominaron gran parte del encuentro y mostraron personalidad en los minutos decisivos.
Tras un inicio equilibrado, los asturianos tomaron ventaja en el primer acto y se marcharon al descanso con un 11-13 favorable. En la reanudación, un parcial local de 4-1 dio la vuelta al marcador (15-14), pero el Base Oviedo reaccionó con un 0-4 que resultó definitivo.
Con un Gamallo decisivo bajo palos y el acierto de Raúl Blanco desde los siete metros, además de los tantos clave de Pablo Granda y Hélio Pina, el conjunto carbayón supo gestionar su renta hasta cerrar un triunfo vital en Zaragoza.
