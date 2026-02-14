Liam López devuelve la ilusión en Ganzábal en el descuento

El UP Langreo recuperó la sonrisa en Ganzábal casi tres meses después gracias a una agónica remontada ante el Burgos Promesas, que se adelantó en el marcador. Los goles de René Reyes y Liam López, este último en el descuento, dieron la vuelta al partido para hacer rugir el Nuevo Ganzábal y acercar al Unión Popular de Langreo a la salvación, que queda a dos puntos a la espera de otros resultados.

El técnico Manel Menéndez introdujo hasta cuatro cambios en el once para agitar al equipo, pero fue el Burgos Promesas quien dominó el primer cuarto de hora, obligando a intervenir a Adrián Torre. En el ecuador del primer tiempo, el encuentro se detuvo durante cinco minutos por la indisposición de un aficionado en la grada. La reanudación no sentó bien al Langreo y, justo antes del descanso, el filial burgalés golpeó primero: William recuperó el balón, se internó en el área y su disparo rebotó en Juan López, desviando la trayectoria hacia el fondo de la red.

En la segunda mitad, Manel apostó por un esquema con dos delanteros y el triple cambio del minuto 65 surtió efecto inmediato. René Reyes, en su primer contacto con el balón, cazó un rechace dentro del área para firmar el empate.

Ganzábal empujó y el Langreo se volcó en busca del triunfo, encerrando por momentos al Burgos Promesas. La recompensa llegó en el tiempo añadido: tras un saque de esquina botado por Lucas Suárez, Liam López se elevó en el corazón del área para cabecear a la red y desatar la euforia en el Nuevo Ganzábal, que no celebraba una victoria en casa desde noviembre.