El Marino quiere romper su sequía en Miramar ante el líder: “Será una prueba de fuego importante”

El Marino de Luanco recibe este domingo en Miramar al líder de la categoría, el Deportivo Fabril. El cuadro gallego pondrá a prueba a los de Sergio Sánchez, que buscarán romper su mala racha ante su gente, donde llevan sin ganar cuatro partidos, concretamente desde el mes de noviembre. Estas han sido las palabras del técnico:

El rival. “Es el mejor equipo de la competición porque lo dice la tabla y sus números. Es el equipo creo que más goleador y menos goleado de toda la liga. Y porque lo dice también su comportamiento durante los partidos y el nivel de competitividad que tienen. Tienen un sistema de juego que desarrollan casi a la perfección. Lo tienen muy interiorizado independientemente de los jugadores en liza. Son completísimos”.

Recibir al líder. “Nos encanta medirnos a equipos de este nivel. Lamentablemente nos gustaría poder hacerlo con una climatología diferente con un terreno de juego que propiciara el desarrollo del fútbol de forma diferente al que nos encontraremos el domingo. Tendremos que adaptarnos a las condiciones y al contexto de juego que va a venir determinado por la lluvia y el estado firme del campo. Será una prueba de fuego importante”.

Noticias relacionadas

Miramar. “Estamos con la idea clara de romper esa especie de maleficio que nos persigue como locales en Miramar, en el que hemos luchado, peleado y merecido mucho más de lo que hemos sacado en forma de puntos de nuestros partidos como locales. Creo que es un partido para adquirir esa confianza y para que en lo que resta de campeonato poder sumar más puntos como local”.