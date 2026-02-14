El Marino quiere romper su sequía en Miramar ante el líder: “Será una prueba de fuego importante”
El conjunto luanquín no gana ante su afición desde el mes de noviembre: “El Fabril es el mejor equipo de la competición”, dice Sergio Sánchez
El Marino de Luanco recibe este domingo en Miramar al líder de la categoría, el Deportivo Fabril. El cuadro gallego pondrá a prueba a los de Sergio Sánchez, que buscarán romper su mala racha ante su gente, donde llevan sin ganar cuatro partidos, concretamente desde el mes de noviembre. Estas han sido las palabras del técnico:
El rival. “Es el mejor equipo de la competición porque lo dice la tabla y sus números. Es el equipo creo que más goleador y menos goleado de toda la liga. Y porque lo dice también su comportamiento durante los partidos y el nivel de competitividad que tienen. Tienen un sistema de juego que desarrollan casi a la perfección. Lo tienen muy interiorizado independientemente de los jugadores en liza. Son completísimos”.
Recibir al líder. “Nos encanta medirnos a equipos de este nivel. Lamentablemente nos gustaría poder hacerlo con una climatología diferente con un terreno de juego que propiciara el desarrollo del fútbol de forma diferente al que nos encontraremos el domingo. Tendremos que adaptarnos a las condiciones y al contexto de juego que va a venir determinado por la lluvia y el estado firme del campo. Será una prueba de fuego importante”.
Miramar. “Estamos con la idea clara de romper esa especie de maleficio que nos persigue como locales en Miramar, en el que hemos luchado, peleado y merecido mucho más de lo que hemos sacado en forma de puntos de nuestros partidos como locales. Creo que es un partido para adquirir esa confianza y para que en lo que resta de campeonato poder sumar más puntos como local”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se formarán colas kilométrica en Action para conseguir el conjunto de cama más barato del mercado: disponible en tres colores y se seca más rápido que otros tejidos
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el juego de sartenes antiadherentes más barato del mercado: tres tamaños que se adaptan a cada comida
- El nuevo diseño de una conocida fuente de Oviedo para evitar las continuas molestias de ruido de los chorros
- Muere un camionero mientras conducía por la Autovía del Cantábrico en Llanes, 'probablemente, por causas naturales
- En liquidación uno de los principales fabricantes de ventanas de Asturias con un pasivo de más de 1,5 millones
- Sergio y Adrián, los gemelos coañeses que montarán un complejo turístico de inspiración escandinava con vistas a la ría de Navia: 'Siempre quisimos hacer algo en el pueblo
- Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sartenes más barato del mercado: de aluminio fundido, con mango intercambiable y apto para todas las cocinas
- El camionero fallecido mientras conducía por la Autovía del Cantábrico había cumplido 55 años el día anterior