Nuevo caso de violencia en el fútbol base asturiano: suspendido un encuentro de benjamines por una agresión al entrenador del Nalón
El técnico fue empujado por el entrenador del Juventud Estadio D y tuvo que acudir al hospital para determinar los daños de su caída
LNE
El encuentro de Tercera División benjamín entre el Juventud Estadio D y el Nalón fue suspendido esta tarde al descanso, después de que, supuestamente, el técnico del Nalón cayese por las escaleras tras un empujón del entrenador del Estadio en el polideportivo de El Cristo. Tras lo sucedido, el técnico acudió en el hospital aquejado de uno de sus brazos.
Según explican desde el Nalón, el colegiado del encuentro -menor de edad- estaba siendo presionado por el banquillo del Estadio y, al descanso, el entrenador visitante se dirigió a sus homólogos en el banquillo para recriminar dicho comportamiento. Ambas partes iniciaron una disputa que acabó con el entrenador del Nalón en el suelo, después de caer por las escaleras tras el empujón del entrenador del equipo ovetense.
Según relata el colegio en el acta, al irse a vestuarios “veo en el suelo al entrenador del equipo visitante rodeado de personas que no identifico” y el delegado del equipo visitante le comunica que su equipo no disputará la segunda mitad por el incidente ocurrido. “El delegado me relata su versión de los hechos: ‘el entrenador del Nalón fue empujado por el del Estadio por, supuestamente, llamar fantasma e increparse mutuamente’”. Tras lo sucedido, la Policía Nacional se personó en el pabellón.
El encuentro, que se fue al descanso con 2-1 a favor de los locales, no se reanudó en el segundo tiempo porque “los niños no se encontraban en condiciones anímicamente”, recoge el acta. El entrenador del Nalón acudió al hospital, aquejado de uno de sus brazos, para determinar los daños de su caída.
