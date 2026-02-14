Presentada la segunda edición del Circuito Astur Cántabro de Triatlón: este es su calendario

Las Federaciones de Triatlón del Principado de Asturias y de Cantabria impulsan en 2026 el II Circuito Astur Cántabro de Triatlón, un calendario conjunto compuesto por seis pruebas puntuables de distintas disciplinas, tres en cada comunidad autónoma. Cada competición se regirá por la normativa de su federación correspondiente y reforzará los respectivos calendarios autonómicos con citas atractivas destinadas a fomentar la participación y el crecimiento del triatlón en ambos territorios.

Para optar a la clasificación final —que premiará al podio absoluto y a los vencedores por categorías— será obligatorio competir en pruebas organizadas por las dos federaciones.

El circuito se abrirá el 22 de marzo con el Duatlón Ciudad de Reinosa, mientras que la segunda cita puntuable en esta modalidad llegará el 28 de marzo en Avilés. El calendario se completará con el Triatlón de San Juan de la Canal (30 de mayo), y los triatlones de Punta Parayas (29 de agosto), Santa Olaya (5 de septiembre) y Cadavedo (4 de octubre).

El Campeonato de Asturias de Triatlón será el 5 de septiembre

La Federación de Triatlón del Principado de Asturias (FTPA) ha designado el Triatlón Santa Olaya, previsto para el 5 de septiembre, como sede del Campeonato de Asturias de Triatlón. Además, el 4 de octubre, en Cadavedo, se disputará el Campeonato de Asturias de Triatlón por Equipos.

En esta modalidad se pondrán en juego los títulos autonómicos masculino, femenino y mixto. La competición se desarrollará bajo formato individual, estableciéndose la clasificación por equipos mediante la suma de los tiempos de los cuatro deportistas alineados por cada conjunto. Asimismo, se permitirá completar formaciones con triatletas de distintos clubes, aunque estas alineaciones no podrán optar a los campeonatos regionales. Por otro lado, la FTPA continúa trabajando para encontrar una sede que acoja también el Campeonato de Asturias de Duatlón por Equipos con el mismo formato. La renuncia del Castrillón Triatlón a organizar el Duatlón de Castrillón en 2025 y la imposibilidad de sacar adelante el proyecto junto al Ayuntamiento sin el respaldo del club han obligado a replantear la búsqueda de una nueva ubicación.