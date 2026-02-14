La Real Federación Española de Piragüismo consagra en Gijón dos años extraordinarios y sitúa a Asturias en el epicentro nacional

La Real Federación Española de Piragüismo (RFEP) convirtió este jueves a Asturias en el gran escenario del deporte español con la celebración de su XL Gala Nacional en la Feria de Muestras de Gijón. La cita sirvió para repasar dos cursos calificados como históricos, 2024 y 2025, y para reforzar el vínculo centenario entre el Principado y la pala.

“2024 y 2025 no han sido buenos, han sido extraordinarios”, aseguró Javier Hernanz, presidente de la Real Federación Española de Piragüismo, al abrir un acto cargado de simbolismo. España fue en 2024 el segundo deporte nacional con más medallas en los Juegos Olímpicos y, en 2025, firmó un hito con el título mundial femenino, consolidándose como “el único país del mundo competitivo en todas las especialidades”.

Asturias, cuna histórica del piragüismo español

Hernanz no ocultó el componente emocional de la sede elegida. “Estar hoy aquí no es casualidad; Asturias no es solo una comunidad más, es cuna, historia, cultura y prestigio; aquí el piragüismo se vive”, subrayó el dirigente asturiano.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, reforzó ese mensaje al recordar que “Asturias se echa siempre al agua cada agosto en el Sella después de más de 80 años”, en alusión al Descenso Internacional del Sella, uno de los grandes iconos del calendario nacional. Además, definió a los premiados como “excelentes embajadores de todas las comunidades de las que venís”.

Del bronce olímpico al oro mundial: los equipos premiados

El premio al mejor equipo de la RFEP reconoció dos éxitos de distinta naturaleza pero idéntica dimensión competitiva.

En 2024, el C2 500 formado por Diego Domínguez y Joan Antoni Moreno conquistó el bronce olímpico en París. Un año después, el K4 500 integrado por Sara Ouzande, Estefanía Fernández, Lucía Val y Bárbara Pardo se proclamó campeón del mundo en Milán, firmando un logro sin precedentes para el piragüismo femenino español.

Ouzande destacó que “empezamos y acabamos el año bastante bien” y quiso poner el foco en el trabajo colectivo: “detrás de este premio hay muchas personas”. También recordó la llegada de Joaquín Delgado al proyecto y aseguró que el rendimiento no pudo ser mejor gracias al esfuerzo conjunto.

Un homenaje a los pioneros del K4 español

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje al primer K4 español campeón del mundo en 1975 y medallista olímpico en Montreal 1976. La piragua original presidió el escenario mientras Herminio Menéndez, José María Esteban, José Ramón López y Gregorio Ramos evocaban la primera gran gesta internacional del equipo nacional.

Menéndez confesó sentirse “muy orgulloso de ser asturiano” y destacó que, aunque no todos sus compañeros nacieron en el Principado, siempre sintieron Asturias como su casa.

Laureles Olímpicos y Premios Leyenda: reconocimiento a una trayectoria

La gala también acogió la entrega de los Laureles Olímpicos del COE, que distinguieron a referentes como Saúl Cravioto, Carlos Pérez Rial, Marcus Cooper Walz, Beatriz Manchón, Manuel Busto, Oier Aispurua, Emilio Merchán, Iván Alonso, Óscar Graña, Manuel Antonio Campos, Diego Romero y Ramón Ferro.

Manchón confesó que “este premio me hace profundamente feliz” y lo dedicó a las hermanas Muñoz y a todas las mujeres que abrieron camino en un deporte que durante décadas fue terreno hostil para ellas. Cravioto, por su parte, recordó que “es un deporte muy exigente, pero es el precio que tienes que pagar por hacer lo que te hace feliz”.

En los Premios Leyenda, en categoría femenina fueron reconocidas Sonia del Carmen Martínez (2024) y las hermanas Mercedes Muñoz Gago y María Asunción Muñoz Gago (2025), tras 56 años vinculadas al piragüismo. En masculina, los galardonados fueron Walter Bouzán (2024) —sorprendido con un cumpleaños feliz durante la gala— y Pedro Areal (2025).

Trabajo, compromiso y cultura de superación

Hernanz insistió en que el éxito actual responde a “trabajo, planificación y compromiso” y reivindicó la cultura del esfuerzo como seña de identidad federativa. “Perder duele, pero saber perder forma personas fuertes”, reflexionó, antes de sentenciar que “rendirse no es una opción”.

La XL Gala Nacional de la Real Federación Española de Piragüismo confirmó que el piragüismo español atraviesa uno de los momentos más sólidos de su historia reciente y que Asturias sigue siendo la corriente más profunda de su identidad competitiva y emocional.