Santianes recibe la visita de un invitado de lujo: Quique Setién, presente en el entrenamiento del Colunga

El Colunga recibió una visita muy especial en el entrenamiento previo a su encuentro ante el Mosconia de este domingo. Quique Setién, exentrenador del Barcelona, Betis y Villarreal, se acercó a Santianes y estuvo charlando con la plantilla, incluso participando en algún ejercicio de la sesión.

Setién aprovechó su visita para ver al ex futbolista carbayón Santi García Barrero, con quien coincidió en el ya extinto Logroñés, que en la temporada 88-89 militaba en Primera con ambos sobre el césped. “Que alguien con tu trayectoria y tu mirada sobre el fútbol confirme que estamos en la dirección adecuada es un impulso enorme para este proyecto. Su presencia, cercanía y visión del fútbol nos dejaron un mensaje claro: el deporte se construye desde el trabajo, los valores y la pasión auténtica”, destacó el club.