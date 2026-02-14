El Telecable cede el liderato de Champions al Vila-Sana

El Telecable perdió en el quinto encuentro de la fase de grupos de la Champions y perdió el liderato tras caer por 4-2 en la pista del Vila-Sana, en un duelo incómodo para las gijonesas, que lograron igualar el marcador en dos ocasiones, pero acabaron superadas. La nota más negativa fue la lesión de Marta Piquero, que tuvo que retirarse tras una mala caída.

El conjunto local asumió el protagonismo desde el pitido inicial y enlazó varias acciones de ataque. Sin embargo, el orden defensivo fabril y la seguridad de Viki Caretta bajo palos evitaron males mayores. A las de Tasha les costó asentarse y apenas dispusieron de posesión en los primeros minutos, hasta que un acercamiento peligroso obligó a intervenir a Sandra Bento.

Con el paso del tiempo el choque se equilibró. Tras un tiempo muerto solicitado por Tasha, Nuria Almeida vio la tarjeta azul por un enganchón sobre Victoria Porta cuando se quedaba sola ante portería. La falta directa posterior no se tradujo en gol gracias a una gran intervención de Caretta. No obstante, cuando el Telecable estaba a punto de recuperar la cuarta jugadora, un desmarque de Aina Florenza a pase de Porta terminó en un disparo cruzado que supuso el 1-0.

El tanto dio alas al Vila-Sana, que dominó durante varios minutos, mientras la entrenadora gijonesa movía el banquillo. La reacción visitante permitió sacudirse la presión y llegar con más frecuencia al área rival, aunque sin acierto, por lo que el descanso se alcanzó con ventaja catalana.

En la reanudación, el Vila-Sana volvió a llevar la iniciativa ante un Telecable con dificultades para hilvanar juego ofensivo. Pese a ello, en una contra, Marta Piquero superó a la defensa y asistió con precisión a Ana Catarina, que empujó la bola para firmar el empate. La alegría fue efímera: dos minutos después, Bea Gaete aprovechó un envío de Florenza al segundo palo para devolver la ventaja a su equipo.

Poco más tarde llegó la peor noticia del encuentro. Marta Piquero sufrió una mala caída y abandonó la pista con visibles gestos de dolor en la rodilla derecha. El golpe anímico afectó a las gijonesas, aunque Caretta sostuvo al equipo al detener un penalti señalado por juego desde el suelo.

En un tramo frenético, Nuria Almeida logró el 2-2 tras una acción con rebote en un patín defensor, pero apenas un minuto después Aina Florenza sorprendió con un potente disparo exterior que devolvía la ventaja a las locales. El Telecable buscó de nuevo la igualada, pero en una recuperación en campo propio, Elsa Salvañá asistió a Luchi Agudo, que sentenció a menos de dos minutos del final. El liderato pasa ahora a manos del Vila-Sana por la diferencia de goles.