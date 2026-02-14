El Vetusta mantiene el pulso: victoria ante el Astorga y momentáneamente líder

El Real Oviedo Vetusta prosiguió su racha victoriosa y durmió como líder momentáneo al derrotar por la mínima a un rocoso Astorga en El Requexón. El cuadro visitante se defendió con orden, pero un gran cabezazo de Diego Espinosa marcó la diferencia para que los tres puntos se quedasen en casa, metiendo presión al Deportivo Fabril, que esta tarde se mide al Marino de Luanco.

Un día más, el equipo de Roberto Aguirre volvió a demostrar que sabe competir incluso con adversidades. Pablo Agudín se quedó sin participar al ir convocado con el primer equipo carbayón para el partido ante el Athletic, y fue Iker Gil la referencia ofensiva del filial.

El dominio de los locales fue notorio desde el inicio y, a partir del ecuador del primer tiempo, llegaron las primeras oportunidades claras. Iker Gil no encontró portería tras un gran pase de Adri Fernández desde la banda. Poco después tuvo que intervenir el meta visitante, Diego Llamazares, tras un disparo potente de Cheli, y también lo intentó Guille Berzal, aunque su remate se marchó desviado.

La insistencia del Vetusta obtuvo premio poco antes del descanso. En una falta lateral, Omar Falah colgó el balón al corazón del área y Diego Espinosa se impuso para rematar de manera impecable y enviar el balón al fondo de la red, firmando el que sería el único tanto del encuentro.

Tras el paso por los vestuarios, el conjunto leonés movió el banquillo y, tras una pérdida de Espinosa, tuvo un acercamiento peligroso, aunque el remate de Mario Sánchez se fue fuera tras el forcejeo con el defensor azul. Con el paso de los minutos, el Vetusta reclamó un penalti por derribo sobre Óscar de la Hera, pero el colegiado Gómez Lameiro ordenó seguir.

A falta de un cuarto de hora, el filial azul pudo sentenciar. De la Hera se quedó mano a mano ante Llamazares, pero el guardameta evitó el gol. También frustró el intento de Dieguito en la recta final con otra gran intervención.

En los últimos compases, y con el marcador aún abierto, el Astorga asumió riesgos en busca del empate, pero no logró generar peligro claro sobre la portería de Narváez y se topó con la firme zaga carbayona.

El Real Oviedo Vetusta resistió para sumar un nuevo triunfo en El Requexón y colocarse momentáneamente líder. Los de Roberto Aguirre fueron superiores ante un Astorga que confirmó su buen rendimiento como visitante. La próxima jornada, el cuadro azul visitará Les Caleyes para medirse al Lealtad.