El Alimerka Oviedo Baloncesto se queda frío ante el Súper Agropal Palencia (61-76)

A veces las ganas no son suficientes y el Alimerka Oviedo lo comprobó con una dura derrota (61-76) en el Palacio de los Deportes frente al Palencia, uno de los candidatos al ascenso y uno de los equipos que más ha hecho sufrir al equipo de Javi Rodríguez en lo que va de temporada. El conjunto asturiano chocó contra un muro que no le concedió ninguna opción y que le acabó superando en casi todas las facetas del juego.

Un inicio dominado por el Palencia

El equipo castellano salió mejor al partido, impidiendo que el OCB se sintiera cómodo y pudiera correr y hacer el juego que le gusta. Un inicio que permitió al conjunto entrenado por Natxo Lezkano coger una renta de ocho puntos (4-12) cuando solo se habían disputado cinco minutos. Una renta que llegó a ser de diez (8-18) tras un primer cuarto en el que el equipo de Oviedo quiso y no pudo.

La reacción liderada por Townes

El mejor cuarto local fue el segundo, en el que dio un paso adelante en defensa y encontró a Townes, el jugador más clarividente del Oviedo, para intentar acercarse en el marcador. Un triplazo espectacular de Parham levantó a un Palacio al que acudieron 4.671 personas y dejó la renta a solo tres puntos (30-33) cuando quedaba toda la segunda parte por delante. Aun así, el marcador, muy corto, hablaba de un partido que iba al ritmo en el que Palencia se sentía más cómodo.

El tercer cuarto rompe el partido

En la segunda parte casi nada fue bien para el equipo de Oviedo, muy superado por la intensidad y agresividad de un Palencia que en muchos aspectos está liderado por un jugador como Kamba, que pone un tono físico muy difícil de alcanzar. Un par de pérdidas de Copes, que tuvo más minutos que en partidos anteriores, y cuatro triplazos de Jakovics pusieron las cosas muy cuesta arriba para el equipo azul cuando quedaban poco más de tres minutos del tercer cuarto (38-51).

Una desventaja que se fue hasta los 15 puntos (44-59) al último cuarto. La pobre anotación de Oviedo se explica sobre todo por el buen trabajo hecho por Palencia, por lo bien que preparó Lezkano el partido para impedir que el OCB se sintiera cómodo, pero también hay otra parte de bandejas que los locales erraron de manera inexplicable, de tiros libres que se quedaron en el camino y de un porcentaje pobre en triples (9 de 30).

Oviedo ya piensa en Burgos

Casi todo lo que hizo Oviedo en ataque en el último cuarto pasó por las manos de Townes, pero nunca dio la sensación de que pudiera poner en problemas una victoria que Palencia había sentenciado antes. Jakovics, el hombre del partido para el equipo castellano, se encargó de echar un cubo de hielo cada vez que el OCB trataba de calentar un partido que se iba enfriando con el paso de los minutos.

Al final, una victoria cómoda para el Palencia en un Palacio en el que el OCB no tuvo su día más inspirado. Lo bueno es que el conjunto asturiano ya ha pasado el tramo más complicado de la segunda vuelta, en el que le ha tocado jugar frente a los tres primeros de la clasificación. El viernes (20:45 horas), en Burgos, buscará una victoria a domicilio que le permita seguir soñando con poner el mejor broche posible a una temporada en la que afición y equipo están dando lo mejor de sí mismos, aunque a veces no sea suficiente para sumar victorias.