El Avilés se asoma al abismo: los blanquiazules sufren una dura remontada ante el Celta Fortuna (4-2)

Seis derrotas en los últimos siete encuentros. El Avilés visitaba Balaídos en un momento crucial de su temporada y el examen no le ha podido ir peor. Cierto es que, durante la primera hora, se vio un equipo controlador, que sabía lo que quería hacer y que, por momentos, maniató a una de las plantillas más talentosas de la categoría. Pero la última media hora todo se derrumbó. Los cambios desvirtualizaron a los asturianos y convirtieron el partido en un correcalles que nada favoreció a los intereses de los de Dani Vidal. El último tanto gol del Celta Fortuna, ante la pasividad de la zaga avilesina, fue el resumen perfecto de lo que vive este Avilés. Tres puntos de los últimos veintiuno es un bagaje como para empezar a plantearse cosas.

Celta Fortuna 4 2 Avilés 0-1, min. 9: Kevin Bautista. 1-1, min. 43: Hugo González. 1-2, min. 52: Campabadal. 2-2, min. 61: Somuah. 3-2, min. 72: Álvaro Marín. 4-2, min. 87: Burcio. Alineación Celta Fortuna Coke Carrillo (1);

Miller (1), Meixus (2), Anxo Rodríguez (2), Ribes (1), Arcos (1); Capdevila (2), Óscar Marcos (2); Hugo González (2), De la Iglesia (1) y Somuah (2). CAMBIOS Burcio (2) por De la Iglesia, min. 46. Khayat (1) por Ribes, min. 46. Álvaro Marín (2) por Somuah, min. 65. Antañón (1) por Capdevila, min. 71. Oliveras (1) por Arcos, min. 81. Alineación Avilés Almodóvar (0);

Campabadal (1), Adri Gómez (1), Babin (0), Andrés Carmona (0), Osky (0);

Raúl Rubio (1), Gete (1), Kevin Bautista (1), Cayarga (1);

Uzkudun (0) CAMBIOS Grigore (1) por Andrés Carmona, min. 46. Santamaría (1) por Raúl Rubio, min. 56. Luis Alcalde (0) por Cayarga, min. 56. Quicala (1) por Campabadal, min. 77. Javi Cueto (1) por Gete, min. 84. Roberto Gonzalo (Comité castellano-manchego). Amonestó a los visitantes Adri Gómez, Campabadal y Gete. Balaídos. 910 espectadores.

Dani Vidal era consciente de que, para tratar de asaltar Balaídos, necesitaba tocar teclas en su equipo y, para ello, dio una de las mayores sorpresas de la temporada. Álvaro Fernández, el guardameta titular en las últimas tres campañas, vio el encuentro desde el banquillo, dejando su puesto en el once para un Nando Almodóvar que solo se había vestido de corto en Copa del Rey. Además, el técnico catalán cambió su esquema para sacar una defensa formada por cinco hombres, con Babin como líbero escoltado por Adri Gómez y Andrés Carmona, que se estrenó como titular. Por delante, Kevin Bautista y Gete tenían la misión de, con su músculo, combatir el talento del filial vigués, mientras que el tridente ofensivo fue para Cayarga, Raúl Rubio y Uzkudun.

El Avilés mostró, desde los primeros minutos, una cara muy diferente a la vista en sus últimos encuentros. El césped de Balaídos favoreció que los blanquiazules pudiesen realizar la presión adelantada que tanto les caracteriza, incomodando en todo momento la circulación de balón del Celta Fortuna. Pronto, además, llegó la primera alegría avilesina. Bautista condujo la pelota desde el centro del campo y, al llegar a la frontal, cedió a su derecha. Allí apareció Rubio, que centró la bola para un Cayarga que atacó el segundo palo. Saltó Coke Carrilo, guardameta rival, pero su despeje, muy tibio, regresó a las botas de un Bautista que no titubeó. Quinto gol para el centrocampista andaluz, segundo máximo goleador de los asturianos.

Siguió apretando el Avilés, que buscó un segundo tanto que le diese tranquilidad. La necesidad de conseguir una victoria, tras sumar cinco derrotas en seis encuentros, era máxima, y había que aprovechar el buen momento. Tuvo la suya Uzkudun, que tras marcharse de varios rivales no estuvo fino a la hora de rematar, y Campabadal, que se durmió a la hora de aprovechar una salida en falso del guardameta rival. También probó suerte Raúl Rubio, pero su vaselina se fue desviada. Gete, por su parte, lanzó un misil desde la frontal, provocando una gran parada por parte del portero rival.

El Celta Fortuna trató de pillar al Avilés a la contra y, con las faltas que cometía el Avilés frenando sus galopadas, se asomaba por el área de Almodóvar. Hugo González, que ya metió un gran tanto en el Suárez Puerta a balón parado, avisó pasada la media hora y, unos minutos más tarde, volvió a recordar lo vivido en el encuentro de ida. Andrés Carmona, que se mostró con molestias durante la primera mitad y fue sustituido al descanso, cometió una falta en la frontal que el jugador vigués no perdonó. Golazo del talentoso jugador del Celta Fortuna, que se aprovechó de la mala barrera del Avilés para mandar la pelota al fondo de la red.

El Avilés saltó con la misma garra al descanso y, nada más arrancar la segunda mitad, volvió a dar un puñetazo sobre la mesa. Esta vez, además, aprovechando las jugadas de estrategia preparadas en La Toba. Cayarga realizó el signo del martillo antes de ejecutar un córner. Sacó en corto y, cuando la pelota volvió a sus botas, el avilesino colgó un centro al segundo palo. Gete se hizo gigante para, de cabeza, ganar el duelo y que la bola fuese al primer palo, donde apareció Campabadal. El colegiado revisó, tras la petición del técnico del Celta, una posible intervención de Grigore en la jugada, pero finalmente le dio el tanto al defensor catalán.

Poco dura la alegría en casa del pobre. Diez minutos después del tanto de Campabadal llegó la igualada celeste. Tres toques necesitó el cuadro gallego para atacar la espalda del Avilés. Somuah fue el más listo de la calle para, atacando la espalda de un Babin que pidió falta, tumbar a Almodóvar en un mano a mano ante el que nada pudo hacer el guardameta blanquiazul.

Los cambios y el empate del Celta Fortuna hundieron al Avilés. De tener el partido controlado, como se vio en los primeros 50 minutos, se pasó a un auténtico correcalles en el que los asturianos no estuvieron nada cómodos. De ello se aprovechó el cuadro celeste que, antes de conseguir remontar el partido, ya había avisado un par de veces. Tres toques necesitaron los de Vigo para, aprovechando la defensa adelantada avilesina, sentenciar el encuentro. Tras un gran pase al espacio Hugo González encontró de primeras, en el punto de penalti, a Álvaro Marín, que a escasos metros de la línea de gol no perdonó. Dos latigazos fueron suficientes para que el Celta Fortuna le diese la vuelta al partido.

Burcio terminó de sentenciar al Avilés. El centrocampista del Celta Fortuna entró, sin ningún tipo de oposición, en el área blanquiazul y, prácticamente a placer, cerró el partido con el 4-2. La última media hora terminó matando a un equipo que empieza a coquetear de manera muy seria con los puestos de descenso. Este mes los asturianos se miden a Madrid Castilla y Tenerife y el Cacereño, primer equipo en la zona caliente, está a tan solo tres puntos. Esta semana puede marcar el futuro del club.