El Avilés, con la defensa en cuadro para medirse al Celta: la previa del duelo que mide a blanquiazules con el filial vigués

Obligado a dar un puñetazo sobre la mesa. Así viaja el Avilés a Balaídos para medirse al filial del Celta (12 horas, LaLiga+) en un encuentro donde el cuadro blanquiazul está obligado a volver a puntuar. Los avilesinos suman cinco derrotas en sus últimos seis compromisos y empiezan a ver de cerca los puestos de descenso, más si cabe tras la victoria del Cacereño ante el Pontevedra. Por ello, en un campo que apunta a estar en condiciones óptimas, los de Dani Vidal deben regresar a la senda de la victoria para espantar todos los fantasmas generados durante este 2026. Eso sí, la empresa apunta a ser complicada. El conjunto asturiano viajará a Vigo sin tres de sus defensas (Viti, Eze y Guzmán Ortega) y, para más inri, tendrá enfrente al segundo mejor ataque de Primera Federación.

Dani Vidal tendrá que hacer una defensa improvisada para medirse al Celta Fortuna. El técnico catalán no podrá contar con Guzmán Ortega, lesionado del bíceps femoral; Eze, con molestias; y Viti, que se perdió los últimos entrenamientos. Eso obligará al técnico catalán a tener que reinventar una línea defensiva, la zona que más cambios ha sufrido durante toda la temporada. Osky gana enteros para recuperar la titularidad junto a Babin y Grigore, la pareja de centrales que se estrenó ante el Arenteiro, y Campabadal. En la recámara está un Andrés Carmona que puede actuar como de central izquierdo, en sustitución del citado Grigore, o en el puesto de Osky.

Otra de las variantes que estudia Dani Vidal es el paso a un 4-4-2 para sacar el mejor rendimiento a Aitor Uzkudun, el fichaje invernal que mejor está funcionando. Ante el Arenteiro el técnico catalán ya utilizó esta fórmula, la de los dos delanteros, para tratar de darle la vuelta al encuentro, provocando que nada más arrancar la segunda parte el ariete vasco pusiese el 3-2 en el marcador. Cierto es que con el cuarto gol del conjunto gallego se desinfló la remontada avilesina, pero puede ser un recurso más que útil para tratar de sorprender al filial del Celta.

Y es que, a las bajas que tiene el Avilés en su defensa, se suma que el Celta Fortuna es el segundo mejor ataque de Primera Federación. El conjunto vigués suma 35 tantos a favor, uno más que el Avilés, en los 23 encuentros que ha disputado. A favor de los intereses de los asturianos juega que los gallegos son el segundo equipo de play-off que más tantos encaja, con 27 dianas en contra. El Avilés está obligado a, al menos, sumar algo en su visita a un Balaídos que lucirá un estado espectacular para acoger al equipo avilesino. Los puestos de descenso empiezan a acechar y los blanquiazules necesitan una mínima alegría para evitar que el Cacereño, el primero de los equipos en descenso, se acerque demasiado. Por ello, sumar en tierras viguesas se antoja obligatorio.