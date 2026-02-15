El Círculo Gijón compite pero cae ante el C.B. Starlabs Morón en La Guía (84-93)
N.L.
El Círculo Gijón cayó ayer en el Palacio de Deportes de La Guía ante el C.B. Starlabs Morón (84-93). El conjunto gijonés compitió durante buena parte del encuentro, con un tercer cuarto de máxima igualdad (22-23), pero el empuje visitante en el tramo final resultó decisivo. Tras un arranque equilibrado (22-22), los visitantes lograron pequeñas ventajas que supieron administrar con mayor acierto ofensivo en los minutos decisivos. Pese al esfuerzo colectivo y a los buenos momentos en ataque, el Círculo no pudo frenar la eficacia de Morón en el último periodo (20-18).
Con esta derrota, el equipo gijonés sigue peleando por mantener regularidad en la categoría en la próxima jornada contra el Valladolid e intentar salir del penúltimo puesto.
- Lidia Martínez se jubila tras 40 años como cajera de la primera gran superficie que tuvo Asturias: 'La inmensa mayoría de la gente con la que traté fue maravillosa
- El nuevo diseño de una conocida fuente de Oviedo para evitar las continuas molestias de ruido de los chorros
- Mañana se formarán colas kilométrica en Action para conseguir el conjunto de cama más barato del mercado: disponible en tres colores y se seca más rápido que otros tejidos
- Vuelve y reabre en Asturias el querido restaurante de una famosa cadena especializada en brunch, hamburguesas y platos internacionales: 'Si ya eras fan de su carta, prepárate
- El camionero fallecido mientras conducía por la Autovía del Cantábrico había cumplido 55 años el día anterior
- Una asociación de consumidores reclama la retirada del surtidor de combustible de una gasolinera de Gijón
- Sergio y Adrián, los gemelos coañeses que montarán un complejo turístico de inspiración escandinava con vistas a la ría de Navia: 'Siempre quisimos hacer algo en el pueblo
- Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sartenes más barato del mercado: de aluminio fundido, con mango intercambiable y apto para todas las cocinas