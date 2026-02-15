El Círculo Gijón compite pero cae ante el C.B. Starlabs Morón en La Guía (84-93)

El Círculo Gijón cayó ayer en el Palacio de Deportes de La Guía ante el C.B. Starlabs Morón (84-93). El conjunto gijonés compitió durante buena parte del encuentro, con un tercer cuarto de máxima igualdad (22-23), pero el empuje visitante en el tramo final resultó decisivo. Tras un arranque equilibrado (22-22), los visitantes lograron pequeñas ventajas que supieron administrar con mayor acierto ofensivo en los minutos decisivos. Pese al esfuerzo colectivo y a los buenos momentos en ataque, el Círculo no pudo frenar la eficacia de Morón en el último periodo (20-18).

Con esta derrota, el equipo gijonés sigue peleando por mantener regularidad en la categoría en la próxima jornada contra el Valladolid e intentar salir del penúltimo puesto.