El clásico cambia de escenario: el Alimerka Oviedo recibe por primera vez en el Palacio de los Deportes al Palencia

El Alimerka Oviedo-Super Agropal Palencia que se disputa hoy (18:00 horas, LaLiga Plus) en el Palacio de los Deportes tiene tantos ingredientes y de tanta calidad que el plato resultante solo puede ser uno de los mejores guisos que se pueden degustar esta temporada en la atractiva Primera FEB.

El equipo asturiano, que viene de ganar (79-87) un duro partido en la cancha del Alega Cantabria y de competir hasta el final (84-89) ante el líder, el Leyma Coruña, en el partidazo disputado hace tan solo ocho días en un Palacio que superó holgadamente los 5.000 espectadores, recibe a uno de los favoritos al ascenso a la ACB, el Palencia, que además llega en su mejor momento del curso, en el que encadena cuatro victorias seguidas.

En el banquillo del conjunto palentino estará Natxo Lezkano, un entrenador clave en la historia del equipo azul, que estuvo dos temporadas y media en Oviedo, la primera de ellas la que se dio por concluida de manera anticipada por la pandemia del covid, y que después logró clasificar al play-off por dos campañas consecutivas a un OCB con un presupuesto ya muy ajustado.

Fue precisamente con Lezkano en el banquillo la última vez que el Oviedo disputó un play-off y, cómo no, fue una derrota precisamente ante el rival que hoy visita el Palacio, el Palencia, que en total ha superado cuatro veces al Oviedo en los play-off en una historia que ha convertido al equipo castellano en la auténtica bestia negra del conjunto asturiano.

Pero esa ventaja que ha tenido siempre Palencia, quizás por haber ido un paso por delante en cuanto a presupuesto y trayectoria en la liga, no ha impedido que Palencia también se haya llevado algún que otro disgusto en Oviedo. Y, de nuevo, con Lezkano implicado.

En la primera temporada del Oviedo en la entonces conocida como LEB Oro, ahora Primera FEB, el equipo que entonces dirigía Guillermo Arenas logró remontar 17 puntos al Palencia de Lezkano en un partido espectacular en las semifinales por el ascenso a la ACB que los que lo vivieron en Pumarín no han olvidado. Lo sabe bien Pumarix, la recién estrenada mascota del OCB, cuyo espíritu se fraguó en tardes así.

Después, con Carles Marco en el banquillo de Oviedo, llegaron otras dos derrotas de los asturianos en duelos más igualados, uno en semifinales y el otro en un quinto partido de unos cuartos, que acabaron de fraguar la rivalidad entre dos clubes que solo se dejaron de enfrentar cuando, hace un par de temporadas, el Palencia por fin disputó la ACB.

Como viene sucediendo casi siempre, el Palencia llega hoy con el cartel de favorito, por plantilla y presupuesto, con el exjugador del OCB Kamba como uno de los líderes de un equipo que presenta un plantel de un nivel espectacular. Lo que sí que cambiará con citas anteriores será el escenario. Un Palacio en el que se esperan de nuevo a más de 4.000 personas dispuestas a empujar a su equipo hacia la victoria ante uno de los rivales que más motivan a la afición asturiana.

Tendrá el equipo de Javi Rodríguez, en el que se espera a la plantilla al completo, superados los problemas estomacales de Alonso Faure y recuperado Cosialls del golpe que se llevó en Cantabria, que rendir al nivel que lo hizo ante el Leyma Coruña para intentar derribar a un rival tan íntimo como el Palencia de Lezkano, con el histórico Urko Otegui, ahora director deportivo, comprobando desde la grada que es verdad que Pumarín es cosa del pasado y que el futuro pasa por el moderno y coqueto Palacio.

El Círculo compite pero cede ante el Morón (84-93)

El Círculo Gijón cayó ayer en el Palacio de Deportes de La Guía ante el C.B. Starlabs Morón (84-93). El conjunto gijonés compitió durante buena parte del encuentro, con un tercer cuarto de máxima igualdad (22-23), pero el empuje visitante en el tramo final resultó decisivo. Tras un arranque equilibrado (22-22), los visitantes lograron pequeñas ventajas que supieron administrar con mayor acierto ofensivo en los minutos decisivos. Pese al esfuerzo colectivo y a los buenos momentos en ataque, el Círculo no pudo frenar la eficacia de Morón en el último periodo (20-18). Con esta derrota, el equipo gijonés sigue peleando por mantener regularidad en la categoría en la próxima jornada contra el Valladolid e intentar salir del penúltimo puesto.

Derrota del ADBA Sanfer y triunfo del Siroko Gijón

El ADBA Sanfer no pudo sumar a domicilio en la Liga Femenina 2 tras caer ante Maristas Coruña por 68-61 en un encuentro competido. Por su parte, el Siroko Gijón firmó un importante triunfo en la cancha del BF León, al imponerse por 90-93. Las gijonesas se llevaron el choque por tres puntos en un duelo muy igualado, que se decidió en los instantes finales.