Dani Vidal, tras la derrota del Avilés ante el Celta Fortuna: "Ha sido demasiado castigo"

Dani Vidal, entrenador del Avilés, cree que la derrota por 4-2 de su equipo ante el Celta Fortuna "ha sido demasiado castigo" y reconoció estar "jodido" con el resultado. Además, reiteró que "tenemos que ser más contundentes". Estas fueron sus palabras:

Análisis del partido

“Ha sido demasiado castigo. Hicimos una primera parte muy completa, donde por méritos propios nos pusimos por delante en el marcador e incluso tuvimos situaciones para ampliar la ventaja. Estamos en esa dinámica en la que todo nos viene en contra. El empate era injusto para lo que se ha visto en el campo. Al descanso le dije a los jugadores que replicases lo que habían hecho, que era importante seguir con la misma energía para poder llevar a cabo el plan de partido. Volvimos a ponernos por delante y en una acción aislada, donde para mí hay falta clara a Babin, te meten el 2-2. Con su tercer gol intentamos, a la desesperada, ir a por el empate, pero con una jugada individual se nos meten hasta en la cocina. Nos han tirado cuatro veces y nos han metido cuatro goles. Estamos jodidos, es evidente que tenemos que mejorar atrás, pero hoy apenas concedes y te empatan”.

Nuevo resultado abultado

“Si ves el resultado te puede chocar, pero yo firmaba los cambios que hemos hecho, lo que he visto hasta el descanso y hasta el 3-2. El equipo entró bien, hemos ajustado el sistema para igualarles y que se sintieran incómodos. Ellos hicieron cambios al descanso porque veían que estábamos siendo dominadores. Al venir de un mal partido era más fácil hacer cambios. Hoy hemos hecho méritos para llevarnos los tres puntos, pero esto va de ser eficaces. Nosotros lo hemos sido en área contraría, pero en la nuestra tenemos que ser más contundentes.

Cambio en la portería

“Nando Almodóvar es un chico que ya lleva semanas trabajando muy bien, estaba llamando a la oportunidad. Son decisiones que se toman para intentar cambiar algo. Cuando las cosas no salen a nivel defensivo también se puede tocar la portería. En las acciones en las que ha podido tener alguna opción ha estado bien, pero no ha sido suficiente”.

Las polémicas

“Para mí la falta del 1-1 es justita. El 2-2 también es falta, Babin no puede despejar porque le saca la bota. Es algo objetivo, la bota no sale sola. En el tercero nos han cogido con Gete fuera del campo, quizás Luis Alcalde podría haber cerrado más por dentro pero todo viene de la pérdida que tuvimos arriba”.

3 de 21 puntos

“Nunca he sido partidario de cambiar el objetivo, que es la salvación. No lo cambie ni cuando iban bien dadas ni ahora, todos lo tenemos claro. Estamos pasando por un mal momento, está siendo más largo de lo que nos gustaría, pero a mí me toca ser objetivo y apartarme de los resultados. Si el equipo viene aquí y ni juega ni compite eso es que se cae. El que haya visto el partido no diría que el equipo se está cayendo.

El calendario

“Nos jugamos mucho, pero puedo decir que ninguno de los equipos de arriba nos ha pintado la cara en toda la temporada. Hemos conseguido ganar a equipos de arriba y estoy convencido de que somos capaces de volver a hacerlo”.