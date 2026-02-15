En Directo
EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Celta Fortuna-Avilés de Primera Federación (1-1)
Los blanquiazules suman cinco derrotas en sus últimos seis encuentros
Momento de dar un puñetazo encima de la mesa. El Avilés viaja a Vigo para enfrentarse al Celta Fortuna con la necesidad de volver a sonreír. Los blanquiazules están en el peor momento de la temporada, con cinco derrotas en los últimos seis encuentros, y necesitan volver a puntuar en casa de uno de los mejores equipos de la categoría.
Alineación del Avilés: Nando Almodóvar; Campabadal, Babin, Andrés Carmona, Osky; Gete, Adri Gómez, Kevin Bautista; Raúl Rubio, Uzkudun, Cayarga.
Celta Fortuna: Coke Carrillo; Miller, Meixus, Anxo Rodríguez, Ribes, Arcos; Capdevila, Óscar Marcos; Hugo González, De la Iglesia y Somuah.
Minuto 45+3. ¡Final de la primera parte! El Avilés empata, de momento, en su visita a Balaídos.
Minuto 43. Gol de falta de Hugo González, del Celta Fortuna.
Minuto 28. Tarjeta amarilla para Gete, del Avilés.
MInuto 21. Amarilla para Campabadal, del Avilés.
Minuto 9. Gol de Kevin Bautista, del Avilés.
Minuto 1. ¡Arranca el partido entre el Celta Fortuna y el Avilés!
