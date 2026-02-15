Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Celta Fortuna-Avilés de Primera Federación (1-1)

Los blanquiazules suman cinco derrotas en sus últimos seis encuentros

Una jugada del Avilés-Celta de la primera vuelta

Una jugada del Avilés-Celta de la primera vuelta / Mara Villamuza

Noé Menéndez

Noé Menéndez

Momento de dar un puñetazo encima de la mesa. El Avilés viaja a Vigo para enfrentarse al Celta Fortuna con la necesidad de volver a sonreír. Los blanquiazules están en el peor momento de la temporada, con cinco derrotas en los últimos seis encuentros, y necesitan volver a puntuar en casa de uno de los mejores equipos de la categoría.

Alineación del Avilés: Nando Almodóvar; Campabadal, Babin, Andrés Carmona, Osky; Gete, Adri Gómez, Kevin Bautista; Raúl Rubio, Uzkudun, Cayarga.

Celta Fortuna: Coke Carrillo; Miller, Meixus, Anxo Rodríguez, Ribes, Arcos; Capdevila, Óscar Marcos; Hugo González, De la Iglesia y Somuah.

