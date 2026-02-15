El entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto Javi Rodríguez tras caer (61-76) frente al Palencia: "Es el partido que menos hemos competido"

Javi Rodríguez, entrenador del Alimerka Oviedo, no ocultó que ante el Palencia hicieron quizá su peor partido como locales. Una derrota dura pero que, advierte el técnico, no debe ocultar "la realidad": "Esta es nuestra realidad, si no ponemos el foco donde hay que ponerlo nos vamos a equivocar; nuestro foco hay que ponerlo en trabajar cada día, dar nuestro máximo en los partidos y valorar victorias como la de Cantabria, que tiene mucho mérito", dijo el técnico tras el partido.

El foco lejos del play-off

Tampoco quiere oír hablar el gallego del play-off (en estos momentos están novenos, en puestos de play-off), que le parece otro camino muy corto para perderse en una liga tan complicada como la Primera FEB que están jugando: "El foco no está en el play-off, está en competir para ganarle al Tizona el viernes, al final estaremos donde nos merezcamos".

“Este equipo es para sentirse orgulloso”

En cuanto a la valoración del equipo, en su opinión va más allá de una derrota o de ser novenos: "Este equipo es para sentirse orgulloso".

EN IMÁGENES: Así fue el Alimerka Oviedo Baloncesto-Súper Agropal Palencia en el Palacio de los Deportes / Miki López / Miki López

Autocrítica tras una derrota sin paliativos

Todo esto no oculta lo que sucedió en el Palacio: una derrota sin paliativos ante el Palencia: "En el segundo cuarto hemos entendido el nivel de dureza que teníamos que poner, pero no lo hemos tenido en el resto del partido y eso nos ha llevado a hacer unos porcentajes malísimos, a cometer pérdidas absurdas y si le das todas esas facilidades a Palencia le pones el partido en sus manos". En definitiva, resumió el gallego, "no hemos estado".

El segundo cuarto, único salvavidas

Para Javi Rodríguez, lo único salvable fue el segundo cuarto: "A ellos también les ha costado en el segundo cuarto, cuando hemos igualado su nivel de dureza, pero si empiezas el tercer cuarto y cometes dos pérdidas absurdas y dejas que el que posiblemente es el mejor tirador de la liga como es Jakovics lance de posiciones cómodas pues el partido está roto; no hemos entendido el partido y hemos entendido menos quién es Jakovics", añadió.

Noticias relacionadas

El peor nivel competitivo en el Palacio

El gallego tampoco ocultó que para él fue "el partido que menos hemos competido esta temporada en el Palacio; el partido que menos me ha gustado el nivel competitivo del equipo". Un partido muy distinto al que disputaron ante el Leyma Coruña en el anterior duelo en el Palacio, que perdieron por 84-89: "No hemos jugado el mismo partido que jugamos contra Coruña, pero no porque sean mejores, sino porque Palencia iba con una marcha más y así es imposible".