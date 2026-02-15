Isabel Barreiro, subcampeona de España de 10 kilómetros en ruta, en un Nacional con récord asturiano

Isabel Barreiro se hizo con la medalla de plata en el Campeonato de España de 10 kilómetros en ruta disputado en Ibiza este fin de semana, aunque estuvo a punto de lograr el oro. La gijonesa, en un final al sprint, pasó por línea de meta con un tiempo de 32:11, el mismo que marcó la ganadora Idaira Prieto, que conquistó su primer gran título en ruta.

Ya desde el inicio, la gijonesa -campeona de España de campo a través hace tan solo unas semanas- estuvo en el grupo de cabeza, formado por seis atletas: Carla Gallardo (defensora del título), Lidia Campo, Ángela Viciosa, Edymar Daniely Brea y la propia Idaira Prieto, que fue quien más protagonismo asumió en cabeza. Por detrás iba Barreiro, del equipo Adidas, siempre bien colocada.

La acción llegó a falta de un kilómetro para el final, cuando Prieto realizó un imponente cambio de ritmo y solo Barreiro fue capaz de aguantarle el tipo, realizando un gran esfuerzo en los últimos metros para llegar a la vez que Prieto, quien finalmente logró el oro con el mismo tiempo que la gijonesa. En el tercer lugar quedó Carla Gallardo.

Alejandro Onís consigue el récord de Asturias

En la prueba masculina, que arrancaría 10 minutos después, Abdessamad Oukhelfen -con un tiempo de 27:52- se proclamó campeón de España al acabar en tercera posición, únicamente por detrás de los etíopes Gasahu Tilahun y Kidanu Selemon. El sierense Alejandro Onís (Club Oriente Atletismo), que terminó en la 17ª posición, consiguió el récord de Asturias absoluto en los 10 kilómetros en ruta con un tiempo de 28:57 al pasar por línea de meta.

En la clasificación por equipos, el ADA Calvià-Vistasol se alzó con el título (1:24:46), por delante del Vicky Foods Athletics, segundo (1:25:18) -en el que está la asturiana Paula Herrero, 12ª con un tiempo de 34:04-, y del C.A. Unión Guadalajara, tercero (1:27:07).

Rubén Marqués logra el récord de Asturias de media maratón

Paralelamente, el pixueto Rubén Marqués, del Bikila Atletismo, batió la mejor marca de Asturias de media maratón con un tiempo de 1:03:39 en la Media Maratón de Barcelona, demostrando que se encuentra en un gran momento de forma en su carrera. Hace menos de dos meses, Marqués se impuso en la San Silvestre de Gijón.