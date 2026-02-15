El Lealtad asalta el campo del Sámano y toma aire en la lucha por la permanencia (0-2)

El Lealtad de Villaviciosa logró una victoria crucial en la pelea por la permanencia tras imponerse por 0-2 al Sámano, colista de la categoría, en un duelo directo por la salvación. Los goles de Mateo Gavadián y Nico Pereira permiten al conjunto maliayo seguir vivo en la lucha por mantenerse en la categoría.

Un duelo directo con tensión desde el inicio

El encuentro se presentaba con tintes dramáticos, enfrentando a los dos últimos clasificados en lo que suponía una auténtica final para ambos. Los de Jorge Fernández sabían que una victoria les permitiría abrir brecha con un rival directo.

El partido comenzó con precauciones defensivas, equilibrio de fuerzas y sin un dominador claro. Aun así, el conjunto asturiano fue el primero en avisar en una acción a balón parado: Nacho Estrada ejecutó una falta centrada que atrapó sin problemas Oleaga.

Gavadián adelanta al Lealtad antes del descanso

Con el paso de los minutos, el Lealtad comenzó a sentirse más cómodo y a asumir la iniciativa, juntando líneas y aumentando su presencia en campo contrario. Ese crecimiento en el juego se tradujo en el 0-1 en el minuto 25.

El central Mateo Gavadián, incorporado al ataque, remató de cabeza a la red un saque de esquina lanzado por Nacho Estrada, adelantando a los visitantes y reforzando su dominio. El gol afianzó el planteamiento del equipo maliayo, que supo gestionar la ventaja hasta el descanso.

Nico Pereira sentencia y el equipo cierra líneas

La puesta en escena tras el descanso no pudo ser mejor para el conjunto asturiano. En el minuto 50 llegó el 0-2 tras una buena internada de David Argüelles, que cedió el balón a Nico Pereira para que definiera y ampliara la ventaja.

Con el marcador a favor, Jorge Fernández movió el banquillo para refrescar al equipo, dando entrada a Carlos Cid, y posteriormente a Jaime Felgueroso y Saza. El nivel competitivo no descendió y el Lealtad supo cerrar espacios y mantener el control hasta el final.

Noticias relacionadas

Con este triunfo, el Lealtad de Villaviciosa suma tres puntos de enorme valor en la lucha por la permanencia, mantiene vivas sus opciones de salvación y gana confianza de cara a las próximas jornadas en el tramo decisivo del campeonato.