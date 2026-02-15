El Lobas Global Atac Oviedo sella la permanencia en División de Honor Oro tras vencer al Anaitasuna

Lobas Global Atac Oviedo: Aida Fernández, Lucía Méndez (5), Carmen García-Calvo (2), Marta da Silva, Celia Rojo (4), Paula Molano (3), Camila Méndez (3) -siete inicial-, Paloma Calvo (4), Teresa Rodríguez (6), Raquel Álvarez, Jimena Merino, Blanca Sánchez, Lisa Chiagozie, Llara Solís y Naia Fernández. Anaitasuna: Andrea Sáez, Uxue Morentin (1), Alba Afonso (2), Ingrid Fortuño, Marta Jaques (1), Nerea Aguinagalde (7), Natalia Ortiz (3) -siete inicial-, Naia Hualde, Alba Jurado (3), Naiara Bozal, Julia Mendinueta, María Monllor (5), Daniela Natale (3), Ane Garralda, Iraia Pilart e Irene Glaria. Árbitros: Óscar García Camino y Alfredo Arcos Adeva (Madrid). Excluyeron a la local Carmen García-Calvo y a las visitantes Alba Jurado (2) e Irene Glaria. Descalificación directa a las locales Paula Molano y Celia Rojo. Parciales: 1-3, 4-4, 9-7, 12-7, 16-12, 18-16 (descanso), 19-17, 22-18, 25-21, 25-22, 26-23 y 27- 25. Incidencias: Florida Arena, 350 espectadores.

El Lobas Global Atac Oviedo regresó a la senda de la victoria. Las pupilas de Manolo Díaz doblegaron en el Florida Arena al Anaitasuna por 27-25 en un partido muy sufrido hasta el final.

No comenzaron bien el choque las carbayonas, que tardaron más de cuatro minutos en marcar su primer gol y así empezaron a remolque en el marcador. Poco a poco fue enchufándose el conjunto ovetense, que primero ponía las tablas (4-4) y que posteriormente alcanzaba su primera ventaja de la tarde (7-6) con un gol de Paloma Calvo, una de las destacadas. Las azules iban encontrando su juego y durante seis minutos se mostraban arrolladoras rubricando un parcial de 6-0 con el que abrían brecha (13-7), aunque las pamplonesas recobraron vida con un parcial de 0-3 que dejaba la ventaja local en solo dos tantos al descanso (16-14).

Tras el paso por vestuarios, las Lobas volvieron a ganar margen y llegaron a alcanzar los cinco tantos de renta (25-20) encarando el tramo final, que estaría lleno de complicaciones para el equipo ovetense, cada vez con mayores dificultades en ataque. Las visitantes se colocaban a dos goles (25-23) y Raquel Álvarez sostenía a las azules deteniendo penaltis, llegando a parar hasta cuatro durante el segundo período. Poco después también Celia Rojo sería expulsada y el Anaitasuna se ponía a un solo gol (26-25) con 22 segundos por jugarse, pero las ovetenses supieron en su último ataque encontrar el antídoto a la defensa individual de las pamplonesas y Teresa Rodríguez marcaba el definitivo 27-25 que dejaba los dos puntos en la capital del Principado. Con este triunfo el Lobas Global Atac Oviedo certifica matemáticamente la permanencia en División de Honor Oro, el objetivo prioritario de la temporada.