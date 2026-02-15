El Marino de Luanco frena al Deportivo Fabril en Miramar y suma un punto de mérito (0-0)

El Marino de Luanco sumó un valioso empate sin goles ante el Deportivo Fabril, uno de los principales aspirantes al título en el Grupo 1 de Segunda Federación, en un encuentro muy disputado y condicionado por el mal estado del terreno de juego de Miramar. Ambos equipos evidenciaron por qué figuran entre los menos goleados de la categoría en un choque de máxima exigencia que terminó sin goles, pero con alternativas y ocasiones claras.

El césped condiciona el juego en Miramar

El irregular césped de Miramar dificultó la circulación del balón y apenas permitió combinaciones fluidas. Aun así, el conjunto luanquín fue el que generó mayor peligro durante la primera media hora. Un remate de cabeza de Villaldea se marchó rozando el poste, mientras que el filial deportivista respondió obligando a intervenir a Dennis, muy seguro bajo palos durante todo el partido. Superado el ecuador del primer tiempo, Tito probó fortuna con un disparo cruzado que detuvo Hugo Ríos.

Los potentes delanteros del Deportivo Fabril pusieron a prueba a la defensa asturiana, pero la zaga del Marino se mostró sólida y bien organizada. Justo antes del descanso, Dennis firmó dos intervenciones decisivas para mantener el empate, mientras que Samuel Fernández evitó que el balón llegara a Marcos Fernández, que esperaba en una posición muy favorable.

Dennis sostiene al Marino en el tramo final

Tras el descanso, Sergio Sánchez dio entrada a Basurto, que aportó profundidad y generó problemas a la defensa gallega. El terreno de juego siguió siendo un factor determinante y el desgaste físico fue evidente en ambos conjuntos. El Marino de Luanco demostró carácter competitivo ante uno de los equipos más jóvenes y dinámicos del grupo, y tuvo su opción en un nuevo remate de Óscar Fernández.

En el tramo final apretó el cuadro gallego, consciente de que necesitaba la victoria para mantener el liderato en el Grupo 1 de Segunda Federación, pero Dennis volvió a aparecer con una gran parada en la última acción ante David Domínguez, asegurando un punto de mérito para los locales.

Un empate que refuerza la posición en la tabla

El Marino de Luanco consigue así puntuar en los dos enfrentamientos ante el Deportivo Fabril esta temporada, demostrando su capacidad para competir ante uno de los mejores equipos de la categoría. Con este resultado, los de Sergio Sánchez se sitúan décimos, cuatro puntos por encima del play-out de descenso y con el encuentro pendiente ante la Gimnástica Segoviana.

La próxima jornada visitarán al Salamanca UDS, en un nuevo compromiso clave para consolidar su posición en la zona media de la tabla del grupo 1