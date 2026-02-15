Natxo Lezkano, técnico de Palencia, tras ganar al Alimerka en el Palacio: "Por fin Oviedo tiene el pabellón que merece"
El entrenador vasco, muy satisfecho con la victoria (61-76)
Natxo Lezkano salió contento por la victoria de su equipo, el Palencia, y por el ambiente del Palacio: "Sufrí un poco Pumarín, porque era pandemia y pospandemia, fueron dos años buenísimos a nivel de baloncesto pero daba pena no poder disfrutarlo con un lleno en la grada por las restricciones; este proyecto se empezó a dilatar en el tiempo y al final ha salido y es para dar la enhorabuena a todos, a la ciudad, al club, a Fernando Villabella (presidente), que ha estado muy pesado para que esto se materializara y al fin tiene Oviedo el pabellón que se merece".
En cuanto al equipo de Oviedo, lo ve peleando por el play-off: "El Alimerka Oviedo es un equipo que me gusta mucho, me gustan los jugadores que tienen y me gusta cómo juegan; un baloncesto bonito y encima son muy competitivos. Están en la pelea por entrar en play-off y soy optimista con respecto a ello", concluyó.
