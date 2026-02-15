Pablo Carreño debutará contra Bublik, tercer cabeza de serie, en el ATP 500 de Doha

El ATP 500 de Doha tendrá representación asturiana en el cuadro final, donde estará presente Pablo Carreño después de superar la fase previa. Tras vencer al marroquí Reda Bennani por 6-4 y 6-2, el gijonés derrotó ayer al británico Billy Harris (7-5 y 6-3) para pasar a la ronda de 32. En ella le espera mañana el número 3 del torneo, el kazajo Aleksandr Bublik. Carreño, cada vez mejor, aprovechó muy bien sus saques. El número uno del torneo, el murciano Carlos Alcaraz, que ejerce también como número uno mundial, también debutará el martes, en esta oportunidad ante el francés Arthur Rinderknech.