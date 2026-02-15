El Pasek Belenos Rugby resurge en el momento justo, doblega a Les Abelles (64-33) y sueña con la salvación

Sin saborear el triunfo desde primeros del mes de octubre, alternando desde entonces partidos tristes sin opciones con otros en los que siempre faltaba algo, el Pasek Belenos se dio un baño de optimismo al reaccionar en el momento justo. Recibía el equipo avilesino a Les Abelles, conjunto valenciano con el que se juega el descenso, y los de Jesús Simón salieron reforzados del Muro de Zaro después de una lección de juego y de corazón. El peligroso conjunto visitante se rehizo después del primer tirón local, pero el Belenos respondió con una segunda mitad desbordante, triunfo y bonus.

Día clave

Era el día D para el Pasek Belenos, que difícilmente podría haber soñado con la permanencia de no haber ganado el partido. Y los nervios se notaron de mano en los blanquiazules, algo imprecisos y temerosos frente a la amenazante tres cuartos de Les Abelles. Para colmo, el neozelandés Noah Cooper hizo de las suyas enseguida: una preciosa jugada, con doble patada a seguir para continuar avanzando, terminó en el primer ensayo del partido, afortunadamente sin transformación.

Las primeras señales no eran nada positivas para los locales, que suelen sufrir de lo lindo para conseguir ensayos. Brais Rey convirtió un golpe de castigo para el 3-5 y de repente se desató la primera tormenta local. En poco tiempo, una rotura de Eusebio Moreno terminó en un ensayo de Álvaro Dopico, que repitió suerte antes de que Sandro, debutante en el quince inicial, materializase el tercer ensayo local. Sin embargo, cuando mejor pintaba la cosa para la parroquia del Muro de Zaro (24-5), Dopico pasó de héroe a villano: realizó un contacto violento, en la cabeza, y fue expulsado. La inmediata tarjeta amarilla a Bernie dejó al Belenos con dos jugadores menos, lo que aprovechó Les Abelles para reducir la diferencia hasta los 24-19 del descanso.

Partido loco

El partido enloqueció en la segunda parte, con dos equipos dispuestos a tomar riesgos en defensa con tal de sacar los puntos. Salió mandón el Pasek, que rozó el ensayo pese a su inferioridad numérica. Sin embargo, el que dio primero fue el equipo valenciano, que remontó y puso el corazón en un puño en la grada (24-26). Fue el acicate que necesitaban los locales, que desde entonces hasta el final demostraron la fortaleza de su touch-maul.

Los jugadores blanquiazules se desmelenaron, se lanzaron hacia sus oponentes con una determinación nunca vista en lo que va de temporada, y para cuando Les Abelles quiso reaccionar solamente había en juego el punto de bonus. Finalmente lo consiguió el Belenos, gracias a una intercepción de Pelayo Avello que corrió solo para ensayar, aunque tuvieron tiempo los locales para rematar la faena con otro ensayo.

Fuera del descenso directo

Con este resultado, el Pasek Belenos abandona momentáneamente los puestos de descenso directo, que ahora mismo ocupan el Cisneros Zeta y el propio Les Abelles. El conjunto avilesino es tercero por la cola, lo que le llevaría a disputar una promoción.