El puesto de play-maker del Avilés, en juego: estas son las dos opciones que maneja Dani Vidal

Uno de los nombres propios del Avilés está temporada es el de Berto Cayarga. El avilesino, tras un tiempo lejos de su nivel, ha vuelto a sonreír en el Suárez Puerta, un campo donde él mismo reconoce que le hacía mucha ilusión jugar. Los números, además, hablan por sí solos. El mediapunta suma cinco asistencias en lo que va de campaña, siendo el gran play-maker del cuadro blanquiazul. Pero, tras el mercado invernal, le ha llegado competencia por su puesto. Y es que Luis Alcalde, uno de los últimos fichajes del pasado mercado, es un jugador con características muy similares al asturiano. Cayarga ahora tiene que dar un puñetazo encima de la mesa.

Cayarga es el futbolista de ataque que más titularidades suma a las órdenes de Dani Vidal, con 19. El dato, además, coge mayor relevancia si se tiene en cuenta que el mediapunta estuvo varios encuentros en el dique seco por una pequeña lesión, y que cuando regresó a los terrenos de juego vio una tarjeta roja que le hizo perderse un partido. Para poner en contexto, desde la temporada 2021-22, en Segunda División con el Cartagena, el avilesino no había salido tantas veces de inicio. Su rendimiento, además, avala la confianza que en él tiene depositada el técnico del Avilés. Más allá de ser el futbolista con más asistencias esta temporada, el blanquiazul ha visto puerta en dos ocasiones. Cayarga también es el futbolista que más pases clave (pases que acaban en un disparo). Reparte dos por encuentro, doblando al siguiente en este registro, Álvaro Gete. Promedia 1,5 regates por encuentro con un 78% de acierto y es el séptimo jugador del cuadro asturiano con más pases precisos por encuentro con 17,9.

Ahora le ha llegado competencia. El propio Luis Alcalde se definió como un jugador "más mediapunta, pero puedo actuar por izquierda cayendo hacía dentro", algo que comparte con el propio Cayarga. De hecho, el avilesino fue uno de los sustituidos en el encuentro ante el Arenteiro, lo que supuso el debut como blanquiazul del futbolista andaluz. Alcalde promedió en su última temporada medio pase clave por partido, además de repartir casi 16 pases acertados por encuentro con un 79% de precisión. Si en algo destacó el mediapunta fue por su capacidad para recuperar balones, ya que durante su campaña en el Recreativo de Huelva dejó 3,8 recuperaciones por partido. Además, ganó 7,9 duelos cada encuentro, 0,5 de ellos por el aire.

Noticias relacionadas

Ahora Dani Vidal tendrá que elegir entre uno y otro para ser el play-maker del Avilés. Cayarga ha demostrado, a lo largo de esta campaña, estar más que preparado para el reto, pero ahora el técnico tiene una nueva opción que le da más recursos en plantilla. Queda por ver cuál es su elección para medirse al Celta Fortuna, el rival ante el que el cuadro blanquiazul quiere recuperar su sonrisa. Lo que queda claro es que el catalán tiene magia en plantilla para tratar de romper el muro gallego.