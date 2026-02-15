La última del exsportinguista Javi Poves: “¡Eres un paleto, quítate el palillo de la boca!
El presidente del Moscardó sujeta del cuello a un jugador rival, le insulta y habla de “enterrar en dinero” al colegiado del encuentro
N.L.
Nuevo episodio polémico del exjugador del Sporting, Javi Poves. El madrileño sigue dando de qué hablar, ya no desde el banquillo, sino como presidente del Moscardó. En el encuentro de esta mañana, que finalizó en tablas ante el Rayo Majadahonda (1-1), el colegiado recogió en el acta el espectáculo del exsportinguista, que cargó duramente contra los árbitros e insultó y sujetó del cuello a un jugador del equipo rival.
Todo sucedió al acabar el encuentro. “¡Sacad pecho para la mierda de partido que habéis hecho! ¡Vienes a ganar 300 euros de mierda! ¡Avísame y te doy el triple para que me pites igual, que te entierro en dinero!'”, le dijo Poves al colegiado principal. El madrileño también tuvo un rifirrafe con Dani Vidal, futbolista del Majadahonda. “¡Eres un paleto, quítate el palillo de la boca!”, comentó en reiteradas ocasiones.
