El Avilés decreta como "Día del club" el encuentro ante el Madrid Castilla
Los abonados tendrán que sacar entrada, que costará diez euros, para poder asistir al partido
Los abonados del Avilés tendrán que pagar diez euros para poder asistir al encuentro que les enfrenta este sábado ante el Madrid Castilla. El cuadro blanquiazul ha decretado el partido como "Día de ayuda al club", algo que ya hizo en el duelo ante el Tenerife, por lo que el de esta semana será el último de estas características de lo que resta de temporada. Por ello, los socios que deseen asistir al choque deberán de retirar su entrada, ya sea vía online o en la tienda del club. Los abonados de categoría "mini" no deberán pagar, aunque sí tendrán que sacar su localidad.
La tienda del club estará a disposición del público de martes a viernes de 10 a 14 horas y de 16:30 a 19:30 horas. El sábado también abrirá de 10:30 a 13:30 horas y desde las 19:00 horas, siendo la hora de apertura de las puertas al recinto deportivo a las 20:00 horas.
Para el público en general, las entradas contarán con un precio único de quince euros, con la excepción de los ‘minis’ (hasta 5 años, sin asiento), que cuentan con acceso libre, aunque deben de retirar su entrada. Además, el encuentro se podrá seguir por plataformas como Movistar Plus, La Liga+ o Telecable.
