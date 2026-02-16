Una bala más para Dani Vidal: así está la situación del técnico catalán en el banquillo del Avilés
A pesar de la crisis de resultados, con seis derrotas en los últimos siete encuentros, el Avilés no piensa en la destitución de su entrenador, que dirigirá el próximo sábado el partido ante el Real Madrid Castilla
Noé Menéndez N. M.
Una bala más para Dani Vidal. A pesar de que la mala racha de resultados en la que está inmersa el Avilés por ahora la confianza en el técnico catalán se mantendrá, al menos, para el partido ante el Madrid Castilla. El entrenador catalán se sentará el próximo sábado a las 21 horas en el banquillo del Suárez Puerta, ya que se confía en que sea capaz de darle la vuelta a la situación, pero todos los ojos estarán pendientes de su figura. La papeleta que tiene por delante no es sencilla. Y es que el cuadro blanquiazul dormirá a tres puntos del Cacereño, primer equipo en los puestos de descenso. La situación empieza a ser límite, pero por ahora se tendrá paciencia.
Lo cierto es que al Avilés no le está sentando nada bien el 2026. Tras cerrar el pasado año como la gran revelación de Primera Federación, consiguiendo victorias de mucho mérito como las cosechadas ante el Racing de Ferrol o el Zamora, este comienzo de año se le está haciendo muy cuesta arriba a los blanquiazules. El balance hasta el momento son seis derrotas en siete encuentros, lo que se traduce en tres de los últimos veintiún puntos. Los avilesinos suman, además, cuatro tropiezos consecutivos, su peor racha de lo que va de año. La única alegría que se han llevado los de la villa del Adelantado es la victoria por 0-2 ante el Bilbao Athletic.
Los datos defensivos
Además, preocupan la cantidad de goles encajados por el Avilés durante este 2026. El cuadro blanquiazul ha encajado catorce goles en sus últimas cuatro derrotas, con goleadas abultadas como la sufrida en Espiñedo ante el Arenteiro. El ataque está respondiendo, siendo el tercer conjunto con más goles a favor en el grupo 1, pero la defensa está empezando a costarle muchos puntos a este Avilés.
El Avilés dormirá a tres puntos del descenso pero lo más preocupante es el calendario que se le viene por delante. Más allá del Madrid Castilla, próximo compromiso liguero, los avilesinos tienen que medirse en las próximas semanas a Tenerife, primer clasificado, y Zamora, uno de los equipos que pelea por entrar en play-off. La reacción tiene que ser inmediata.
