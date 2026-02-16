Otro caso de violencia en el fútbol base asturiano: El Juventud Estadio D-Nalón de benjamines termina en los Juzgados
El técnico visitante denuncia a su homólogo en el banquillo tras la agresión del sábado
J. V.
El partido de Tercera benjamín entre el Juventud Estadio D y el Nalón, suspendido el pasado sábado, acabará en los Juzgados tras un incidente entre ambos entrenadores en el polideportivo de El Cristo. El técnico del Nalón presentó una denuncia al asegurar que fue empujado por su homólogo local al término del primer tiempo, cayendo por las escaleras. Tras lo sucedido, la Policía Nacional se personó en el pabellón y el preparador visitante acudió posteriormente al hospital por molestias en un brazo. Tras las pruebas realizadas, se descartó cualquier fractura, aunque la dolencia persiste.
El Nalón recurrirá ante la Federación y denuncia el impacto en los menores
Además de la denuncia interpuesta por el técnico, el Nalón también presentará un recurso ante la Federación de Fútbol del Principado de Asturias para mostrar su disconformidad con lo ocurrido. Desde el club de Olloniego definen la situación como "muy lamentable" y muestran su preocupación por el mal rato que vivieron los pequeños futbolistas, de entre ocho y nueve años. "Llegaron al vestuario llorando, muy nerviosos y agobiados. A algunos les costó dormir", relatan.
