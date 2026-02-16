Cayetano Vega, campeón en dos categorías, el más destacado en la segunda prueba del circuito asturiano de menores de pádel
El joven logra un doble triunfo al vencer en categoría cadete y junior en la segunda prueba del campeonato, organizado por la FFPA
El club gijonés Pádel P3 acogió la segunda cita del circuito asturiano de menores organizado por la Federación de Pádel del Principado de Asturias (FPPA). Más de un centenar de jugadores llegados de distintas comunidades autónomas compitieron durante tres jornadas en busca del título. Entre los nombres propios destacó Cayetano Vega, campeón de Asturias en varias ocasiones, que firmó un doblete al proclamarse campeón tanto en categoría cadete como en junior, revalidando además el triunfo cadete conseguido el pasado mes de enero.
La categoría benjamín volvió a deparar un enfrentamiento ya visto en la primera prueba del circuito: los hermanos Manuel y Mateo Zorzoli se desquitaron esta vez ante Mateo de la Calle y Pedro Lukashin. En el cuadro femenino, Inés Cano y Sofía Zorzoli repitieron victoria en cadete, consolidándose como la pareja de referencia en la categoría.
Estos fueron los campeones en las distintas categorías:
- Benjamín: Manuel Zorzoli y Mateo Zorzoli
- Alevín: en categoría femenina Daniela Lozano y Victoria García y en masculina Nicolás Sampedro y Rodrigo Zalama
- Infantil: en femenina Cristina Sánchez y Elena Soto y en masculina Sergio Álvarez y Alberto Menéndez
- Cadete: Inés Cano y Sofía Zorzoli y Cayetano Vega y Martín Quintana
- Junior: Cayetano Vega y Álvaro García
