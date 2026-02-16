El ciclista asturiano Samuel Fernández, protagonista en la Clásica Jaén Paraíso Interior
El de Caja Rural-Seguros RGA acabó decimotercero una carrera en la que ganó Tim Wellens
R. M. / A. L.
Oviedo
El belga Tim Wellens (UAE) se coronó con la Aceituna de Oro en la Clásica de Jaén Paraíso Interior, con una escapada que hizo inútil la persecución de los rivales, entre ellos el británico y uno de los favoritos Tom Pidcock (Q36.5), que fue segundo. Tercero fue Benoit Cosnefroy (UAE) y el cuarto y primer español, Iván Romeo (Movistar Team).
Participación asturiana en la Clásica de Jaén
El asturiano Samuel Fernández (Caja Rural-Seguros RGA) formó parte de la selección final y acabó en un gran decimotercer puesto, a 3:11 del ganador. Sinuhé Fernández (Burgos Burpellet BH) fue 55.ª y Hugo de la Calle (Burgos Burpellet BH) y Samuel Fernández Heres (Euskaltel Euskadi) no acabaron.
