Un clásico de la Tercera Federación de Asturias y un lugar emblemático para el fútbol regional, en apuros: "Vamos a luchar hasta el final"

Las cosas van mal esta temporada por El Candín. El Tuilla ocupa la penúltima posición en Tercera Federación, con 11 puntos, los mismos que el Titánico, que es último, a cinco de la salvación. Llevan dos victorias en las 22 jornadas que se han disputado, encadenan nueve jornadas sin ganar, en las que han sumado tres puntos, y el domingo perdieron un duelo clave en esa pelea por la salvación: cayeron por 1-0 en el campo del San Martín.

El Tuilla, en caída libre en Tercera Federación

El presidente del club, José López Arbesú, no oculta que detrás de estos malos resultados están errores como "un fallo en la planificación", que "en pretemporada corrimos mucho para hacer la plantilla" y que las cosas cuando se tuercen en el inicio es complicado después enderezarlas: "Empezó la cosa mal y ahora cuesta".

López Arbesú asume que "algún año tenía que ser", que no siempre iban a estar en la parte de arriba de la clasificación después de 21 temporadas consecutivas en Tercera, pero advierte de que lucharán "hasta el final" por lograr la permanencia. En cuanto a las causas de que el Tuilla haya ido perdiendo posiciones en la categoría —fue campeón de Liga en 2013—, el presidente del club no esconde que en general "el pueblo va para atrás".

La pérdida de masa social en Tuilla

"Tuilla es una población que no llega a los mil habitantes, debe ser el equipo con menos habitantes en Tercera Federación, hace como diez años éramos 500 socios, ahora no llegamos a 300. No hay actividad y cada vez menos", abunda el presidente del club, que es claro en cuanto a las consecuencias de todo esto: "El tema es que conforme hay fallecimientos perdemos socios, masa social, y eso supone gastarte menos en futbolistas".

A pesar de todo, López Arbesú espera que el equipo que entrena Ricardo Bango pueda hacer la gesta en esta recta final y engancharse a la permanencia: "No tiramos la toalla, vamos a luchar hasta el final, el equipo está bien, vamos con todo y nos reforzamos bien en el mercado de invierno". En cuanto al entrenador, que llegó en sustitución de Chiqui de Paz, pero que ya había estado en varias etapas en el club, lo considera el ideal para afrontar esta situación: "Ricardo es de la casa, un entrenador nuestro, si descendemos y él quiere seguirá".

Una final por la permanencia en El Candín

Pero López Arbesú no piensa demasiado en que suceda ese descenso: "Hay que seguir, intentar salir adelante, en el último partido tuvimos dos mano a mano con el portero y los fallamos. Cuando está todo en contra pasan estas cosas, pero no nos resignamos y vamos a luchar hasta que tengamos posibilidades". La siguiente oportunidad para dar un paso adelante y cambiar este momento en el que parece que todo sale mal la tienen el domingo (16:45 horas) en El Candín ante el Colunga.