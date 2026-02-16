El copiloto salense Adrián Pérez se queda a un paso del podio en Suecia

El copiloto salense Adrián Pérez acabó cuarto, a un peldaño del podio WRC Junior en el Rally de Suecia, segunda cita del mundial de Rallys, certamen donde compite con el joven catalán Gil Membrado. Ambos participan con una Fiesta Rally3 y se encontraban en segunda posición cuando se quedaron atascados en la nieve, perdiendo 9 minutos. El rally lo ganó el británico Elfyn Evans con un Yaris GR Rally1, seguido del japonés Takamoto Katsuta con otro GR Yaris. En junior venció el sueco Calle Carlberg. El cangués Alejandro Cachón, del equipo Rally Team Spain, aprendió rápido en Suecia marcando notables registros, incluso un quinto en WRC2.