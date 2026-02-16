Exhibición de poderío ofensivo del Uni ante el Betanzos (86-104)

El Universidad de Oviedo continúa en la zona alta del grupo A-B de Tercera FEB gracias a su triunfo en la cancha del Santo Domingo Betanzos, donde dio un curso de efectividad ofensiva. Como ejemplo, los universitarios convirtieron hasta 15 triples con buenos porcentajes. Marcos Bartolomé, con 20 puntos, y Alejandro Miranda, con 16, fueron los máximos anotadores del conjunto asturiano.