La Federación Asturiana, reconocida por la FIFA como referente mundial en protección del menor en el fútbol base

Lo ocurrido este fin de semana en un partido de Tercera División benjamín en el polideportivo de El Cristo —con un entrenador hospitalizado tras una supuesta agresión y un encuentro suspendido porque “los niños no se encontraban en condiciones anímicamente”— vuelve a poner el foco en un problema recurrente del fútbol base: la presión y la violencia ejercida por adultos en un entorno que debería ser formativo y seguro.

En ese contexto, la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias (RFFPA) ha consolidado un modelo que trasciende el discurso y se traduce en estructura, normativa y supervisión real. No es solo una declaración de intenciones: es un sistema implantado y evaluado.

Tanto es así que la FIFA, a través de la Real Federación Española de Fútbol, ha reconocido a la Federación Asturiana como la más avanzada del mundo en protección a la infancia y la adolescencia, un aval que se suma a su participación en el Congreso Mundial del organismo internacional (más información en la web oficial de la FIFA sobre programas de safeguarding).

Un protocolo pionero desde la entrada en vigor de la LOPIVI

Hace tres años y medio, coincidiendo con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), la Federación Asturiana decidió adelantarse.

“Mientras muchos todavía no la habían aplicado, nosotros ya estábamos funcionando”, resume Carlos García Conde, secretario general y delegado de protección a la infancia de la Federación Asturiana.

La iniciativa comenzó en una fase final femenina y posteriormente se extendió a todas las selecciones autonómicas. No es un cargo simbólico. García Conde lo explica desde la práctica: “Yo viajo con ellos. Se supervisa todo”.

La figura del delegado está presente en hoteles, comidas, vestuarios y desplazamientos, garantizando que el entorno extradeportivo cumpla criterios de seguridad y respeto.

La protección fuera del campo: el cambio cultural

El protocolo no interfiere en decisiones arbitrales ni disciplinarias. “Eso lo juzga el árbitro y el Comité de Competición”, aclara.

El foco está en lo extradeportivo: cómo se trata al menor fuera del terreno de juego.

Las medidas rompen con inercias históricas del fútbol base:

No se permite consumo de alcohol en mesas compartidas con menores.

Ningún adulto puede estar a solas con un jugador o jugadora.

El fisioterapeuta debe estar acompañado del delegado.

El acceso a vestuarios está estrictamente regulado.

Se vigila el lenguaje y el trato: “No vale pegar voces ni menospreciar”.

Más allá de normas visibles, la Federación impulsa un cambio profundo en la cultura relacional del fútbol formativo.

Delegado obligatorio en todos los clubes: condición para competir

Uno de los movimientos más ambiciosos ha sido exigir que todos los clubes asturianos afiliados cuenten con un delegado de protección a la infancia.

“Eso no lo hace nadie. Si no lo tienen, no pueden competir”, afirma García Conde.

La Federación ha formado a todos los clubes, aunque reconoce resistencias. “Muchas personas quieren defender lo que hicieron toda la vida. No es que ahora se haga mal, es que antes se hacía mal y lo normalizamos”, admite.

La protección del menor pasa así de recomendación a requisito estructural del fútbol asturiano.

Más denuncias, más confianza en el sistema

Lejos de interpretarlo como un fracaso, el aumento de denuncias es visto como un síntoma de confianza. “Ahora la gente lo conoce y sabe dónde acudir”.

El procedimiento está definido:

Actúa primero el delegado del club. Si no hay respuesta suficiente, interviene la Federación. En casos graves o no resolubles, se remite a Fiscalía. Ante posibles abusos o agresiones sexuales, la derivación es inmediata.

La Federación no tiene potestad penal, pero sí una responsabilidad legal y moral ineludible.

Reconocimiento internacional y segunda versión del protocolo

El modelo asturiano fue presentado junto al Navarro CF en el Congreso Mundial de la FIFA. De ahí surgió el reconocimiento como federación más avanzada en materia de protección infantil.

“No somos los mejores porque sí, sino porque empezamos antes y hemos aprendido por el camino”, señala García Conde.

Actualmente trabajan en una segunda versión del protocolo, elaborada desde cero con enfoque dialógico. En cada concentración organizan tertulias con menores y familias para recoger experiencias reales. La previsión es aprobarla al inicio de la próxima temporada.

Un modelo que pone el foco en lo esencial

En un fútbol base históricamente marcado por la competitividad, la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias ha decidido priorizar que los niños quieran seguir entrenando y compitiendo en un entorno seguro.

El episodio vivido este fin de semana en categoría benjamín evidencia que el problema persiste en muchos contextos. Asturias, en cambio, ha optado por convertir la protección del menor en el eje vertebrador de su estructura deportiva.