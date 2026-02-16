Así fue la jornada de Primera Asturfútbol: El Andés vence por la mínima y asalta el tercer puesto
Los dos primeros clasificados de la Liga, el Sporting C y el Hispano, caen derrotados
El Andés fue el gran triunfador de la jornada 21 en la Primera Asturfútbol. Un solitario tanto de Enol Lanza ante el Tineo les sirve para recuperar la tercera posición, en detrimento de un Condal que empató ante el Roces (1-1). El triunfo, además, le permite recortar diferencias respecto a los dos primeros clasificados, que cayeron derrotados este fin de semana. Especialmente sorprendente fue el resultado del Sporting C, que perdió 2-0 ante el colista, el Luarca, por los goles de Jony y Pela en el segundo tiempo.
El Muros también sorprendió al Hispano, derrotándolo en su estadio por 0-2 y dejando abierta la pugna por el play-off. Los rojiblancos siguen líderes, a cinco puntos del segundo, pero la pelea por los otros dos puestos se comprime, con hasta seis equipos implicados en la lucha. Hasta el séptimo, el Puerto Vega de Javi Prendes, tiene opciones de alcanzar esos puestos de privilegio, aunque este fin de semana el cuadro naviego perdió por 2-1 ante el Europa de Nava.
En la zona baja, el Luarca mantiene su buena dinámica (siete puntos de los últimos nueve) y el Barcia se impuso (1-2) en La Isla, dejando muy tocado al Unión Comercial, que se hunde en la tabla.
