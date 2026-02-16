Así fue la jornada de Tercera Federación en Asturias: un pinchazo inoportuno, una nueva oportunidad y un líder que no para

La jornada de Tercera Federación en Asturias dejó sorpresas, partidos que aprietan lo que parecía ya decidido y el dominio de un líder, el Llanera, que sale muy reforzado de este fin de semana en la dura batalla que está librando ante el Covadonga por el primer puesto y por lo tanto por le ascenso a Segunda Federación. Tampoco ha dicho la última palabra en la pelea por el quinto puesto L'Entregu.

El Navarro deja en una delicada situación al Titánico

Titánico, 2-Navarro, 3 Titánico: Damián Sampedro (2); Álex García (2), Mati (1), Pablo Flores (1), Barbón (2), Lele (1), Vilches (2), Jairo Vidal (1), Pablo Fernán (1), Eloy Ordóñez (2) y Samu Armayor (2). Cambios: Álvaro (s.c.) por Mati, min. 46. Pascual (2) por Jairo Vidal, min. 46. Ian (2) por Pablo Fernán, min. 46. Sergio Carcedo (1) por Álvaro, min. 64. Navarro: Mateo (2); Álvaro (2), Adrián (3), Hugo (2), Fredo (3), Pablo González (2), Josín (3), Bertín (2), Ofón (3), Quiro (2) y Manu Ameijide (3). Cambios: Raúl (2) por Ameijide, min. 66. Jorge Castro (1) por Ofón, min. 66. Sergín (s.c.) por Quiro, min. 74. Tape (s.c.) por Josín, min. 86. Goles: 0-1, min. 31: Ameijide. 1-1, min. 53: Eloy Ordóñez. 1-2, min. 59: Ofón. 1-3, min. 79: Raúl. 2-3, min. 90: Eloy Ordóñez. Árbitro: Vázquez Iglesias (Oviedo). Amonestó por parte local a Álex García, Vilches y al entrenador, y por parte visitante a Fredo, Pablo González, Sergín y Manu Ameijide. Las Tolvas: 290 espectadores.

J. Suárez, Pola de Laviana

El primer tiempo entre el Titánico y el Navarro fue luchado, con los dos equipos buscando una victoria clave en la lucha por la permanencia, pero sin demasiadas ocasiones. Sin embargo, tras una clara de los locales, se adelantó el Navarro por medio de Manu Ameijide, que se aprovechó de un balón suelto. En el segundo tiempo, el equipo de Laviana apretó, pero sin éxito, dejándolo en una situación muy comprometida en la tabla. Logró empatar el Titánico por medio de Eloy Ordóñez, pero dos golpes del Navarro lo dejaron casi sentenciado, aunque Sergio recortó distancias en el descuento.

Tablas en un disputado encuentro entre Llanes y Siero

Llanes, 2-Siero, 2 Llanes: Javi Moral (2); Pablo Álvarez (2), Bamba (2), Richi (2), Arturo (3), Álvaro Viña (3), Thomas Ferreira (3), Ivanchu (1), Pedro Bayón (1), Pablo Maya (2) y Borja Llaca (2). Cambios: Álex Bauti (s.c.) por Llaca, min. 78. Varela (s.c.) por Arturo, min. 83. Javi Huerta (s.c.) por Viña, min. 83. Siero: Aitor (1); Hugo Donate (2), Roberto Villa (2), Martín (2), Nacho García (2), Edu Llosa (1), Roberto Gamarra (3), Guille Fano (1), Dani Cueto (2), Carlos Figaredo (2) y Sergio (1). Cambios: Juan Fernández (1) por Fano, min. 46. Riki Navarro (1) por Villa, min. 67. Manu Medori (1) por Carlos Figaredo, min. 67. Robert Vigil (1) por Sergio, min. 67. Goles: 1-0, min. 3: Thomas Ferreira. 1-1, min. 7: Nacho García. 2-1, min. 18: Álvaro Viña. 2-2, min. 78: Gamarra. Árbitro: Manuel Fernández Blanco (Avilés). Expulsó al local Ivanchu por doble amarilla, en el min. 43. Amonestó a los locales Bamba, Arturo, Álvaro Viña y Borja Llaca, y a Gamarra, Fano y Dani Cueto. San José: 255 espectadores.

Manuel Agustín, Llanes

La primera parte fue muy movida y pronto se adelantó el Llanes con un disparo dentro del área de Thomas. Respondió rápido el Siero tras una internada por la izquierda de Gamarra que Nacho García remató a placer. Siguió atacando el Llanes, teniendo ocasiones, y a los 18 minutos se adelantó tras un disparo de Pablo Maya cuyo rechace recogió Álvaro Viña ante las protestas visitantes por considerar que estaba en fuera de juego. El Llanes siguió buscando la sentencia, pero al descanso se fue con uno menos por la expulsión de Ivanchu. El Siero se estiró un poco, sin llegar a dominar, hasta que una acción personal de Gamarra le dio el tanto del empate.

Un gol de Cigales hurga en la herida del Tuilla

SAN MARTÍN, 1-TUILLA 0 San Martín: Enol (1); Vega (2), Baragaño (2), Jairo (1), Ferrari (2), Tena (1), Cigales (2), Yago (1), Aitor (1), Manín (2) y Biforcos (2). Cambios: Mateo (1) por Ferrari, min. 60. Revuelta (1) por Tena, min. 60. Jota (1) por Biforcos, min. 73. Diego (s.c.) por Baragaño, min. 84. Marco (s.c.) por Jairo, min. 84. Tuilla: Guillermo (1); Sergio (1), Miloud (1), Galo Huelga (1), Rober Díaz (1), Monasterio (1), Said (1), Álex Mariscal (1), Israel Villoria (1), Mundaka (1) y Sergio Flores (1). Cambios: Kan (1) por Galo Huelga, min. 63. Jaime García (1) por Sergio Flores, min. 63. Diego González (s.c.) por Villoria, min. 84. Naya (s.c.) por Álex Mariscal, min. 84. Mini (s.c.) por Said, min. 88. El gol: 1-0, min. 4: Cigales. Árbitro: González Suárez (Avilés). Amarillas a los locales Enol y Tena, y a los visitantes Sergio, Said y Mariscal. El Florán: Unos 300 espectadores.

Luis A. Martín, Sotrondio

Victoria del San Martín ante el Tuilla en un partido con pocas ocasiones y que llegaron al final de la primera mitad y del partido. El equipo local abrió rápido el marcador tras una incorporación por la izquierda de Ferrari, que centró y Cigales remató para marcar el que sería el único tanto del partido.

Tras este tanto, hubo pocas ocasiones, una de Yago que trata de batir a Guillermo, que despejó de puños. Siguió llegando el San Martín, con un centro de Jairo a Aitor, cuyo remate de cabeza se fue fuera. A dos minutos del final del primer tiempo pudo sentenciar el San Martín con un disparo de Ferrari que se fue ajustado al palo.

Avisó en la segunda parte el Tuilla en un error del portero Enol que Vega salvó en la línea. Después, mucho juego en el medio, sin llegadas claras. Al San Martín le anularon un gol por fuera de juego, acción muy protestada. El Tuilla intentó sumar algo para aliviar su mala situación en la tabla, pero sin éxito.

El Sporting Atlético se impone al Caudal

El filial rojiblanco suma su séptima victoria consecutiva tras superar con autoridad a los blanquinegros con un doblete de Miguel Conde y un tanto de Bruno Rubio

SPORTING ATLÉTICO, 3-CAUDAL, 1 Sporting Atlético: Mario Ordóñez (2); Iker Martínez (2), Lussenhoff (2), Sancho (2), Álex Diego (3); Enol Prendes (2), Matabuena (3); Bruno Rubio (3), Ferreres (2), Oyón (2); y Miguel Conde (3). Cambios: Carlos Hernández (2) por Alex Diego, min. 68. Loki (2) por Ferreres, min. 68. Mario Bustos (2) por Miguel Conde, min. 78. Aarón Quintana (1) por Oyón, min. 86. Mancha (1) por Matabuena, min. 86. Caudal: Álex González (2); Borja Rodríguez (2), Albuquerque (2), Mario Sánchez (2), Agus Porto (2); Ordóñez (2), Kike Fanjul (1); Boza (2), Julio Delgado (2), Acerete (2); y Jairo Cárcaba (1). Cambios: Claudio Medina (2) por Jairo Cárcaba, min. 46. Vicente Antuña (2) por Kike Fanjul, min. 46. Montequín (2) por Acerete, min. 70. Oladipupo (2) por Boza, min. 70. Noya (1) por Ordóñez, min. 83. Goles: 1-0, min. 4: Miguel Conde. 2-0, min. 32: Miguel Conde. 2-1, min. 67: Claudio Medina. 3-1, min. 81: Bruno Rubio. Árbitro: Prado Núñez (Oviedo). Expulsó con roja directa en el banquillo a Kike Fanjul, min. 82. Amonestó a los locales Álex Diego, Matabuena y Bruno Rubio, y a los visitantes Kike Fanjul, Montequín y Vicente Antuña. Mareo: 400 espectadores.

D. Blanco, Gijón

El Sporting Atlético va muy en serio. El filial rojiblanco sumó su séptima victoria consecutiva de 2026 tras imponerse con claridad al Caudal Deportivo en Mareo (3-1), en un duelo que tuvo aroma de promoción de ascenso. El doblete de Miguel Conde y el tanto de Bruno Rubio rubricaron un triunfo solvente ante uno de los aspirantes de la categoría.

Después de contar sus seis partidos del año por victorias, el conjunto de Samu Baños regresaba a la Escuela de Fútbol de Mareo con un once reconocible y sin tocar lo que funciona. Enfrente, Adrián González también apostaba por su artillería pesada en uno de los compromisos más exigentes del campeonato.

El Sporting Atlético salió mandón, adueñándose del balón y buscando fisuras en el entramado defensivo mierense. No tardó en encontrar premio. Antes del minuto cinco, Miguel Conde culminaba con un sutil toque con el exterior un preciso centro desde la banda de Alex Diego para batir a Álex González y establecer el 1-0. El inicio no pudo ser mejor para los locales, que no levantaron el pie del acelerador. Cuatro minutos después, el propio Conde rozó el segundo, aunque su remate se estrelló en la madera en una acción posteriormente invalidada por fuera de juego.

El encuentro era un monólogo rojiblanco. Álex González tuvo que intervenir ante los intentos de Chris Ferreres e Iker Martínez para evitar que la ventaja se ampliara. Con el paso de los minutos, el Caudal logró estirarse y sacudirse el dominio inicial, pero pasada la media hora llegó el segundo mazazo. Un gran pase filtrado de Diego Matabuena dejó solo a Miguel Conde, que fusiló al guardameta visitante para firmar el 2-0. El filial controló el tramo final del primer tiempo sin sobresaltos.

Tras el descanso, Samu Baños mantuvo su apuesta inicial, mientras que Adrián González movió el banquillo dando entrada a Claudio Medina y Vicente Antuña. El guion cambió y el Caudal dio un paso al frente, obligando al Sporting Atlético a replegar y buscar la contra. En el minuto 67, un balón a la espalda de la defensa permitió a Claudio Medina superar la salida de Mario Ordóñez y recortar distancias (2-1).

El choque entró entonces en una fase de mayor intensidad y juego trabado. A trece minutos del final, Mario Ordóñez sostuvo a los suyos con una gran intervención ante un disparo de Montequín. Cuando el Caudal empujaba con más corazón que claridad, llegó la sentencia. Mario Bustos sirvió el balón a Bruno Rubio, que definió con acierto para establecer el 3-1 en el minuto 81. El propio Bruno aún pudo ampliar la renta, pero la defensa sacó su remate bajo palos.

El colegiado señaló el final certificando una victoria clara y merecida del Sporting Atlético, que confirma su excelente momento y presenta candidatura firme de cara a la promoción de ascenso a Segunda Federación.

Victoria del Stadium

AVILÉS STADIUM, 3-PRAVIANO, 0 Avilés Stadium: Chechu Grana (2); Chechu Suárez (1), Sergio González (2), Néstor (3), Danny (2), Óscar Arruñaga (2), Josín (2), Bryan (3), Bango (1), Pelayo Cuesta (1) y Mario López (2). Cambios: David Heres (2) por Chechu Suárez, min. 46; Guardado (2) por Pelayo Cuesta, min. 66; Edu Guerra (2) por Mario López, min. 72; Manu Rojo (s. c.) por Danny, min. 87. Praviano: Davi (1); Trapiello (2), Gabancho (1), Dani Lara (2), Oriol (0), Diego Iza (1), Luis Nuño (2), Fer Villar (2), Sergio (2), Fran Álvarez (2) y Tomás (1). Cambios: Álex Cipleu (2) por Diego Iza, min. 67; Adri del Oso (1) por Tomás, min. 76; Pelayo Marqueta (1) por Gabancho, min. 76; Argüelles (1) por Luis Nuño, min. 83; Carlos (2) por Trapiello, min. 83. Goles: 1-0, min. 69: Bryan. 2-0, min. 82: Bryan. 3-0, min. 85: Josín, de penalti. Árbitro: Iglesias Alcantarilla (Gijón). Expulsó con roja directa a Oriol, min. 12. Amonestó a los locales Chechu Suárez y Mario López, y a los visitantes Luis Nuño y Fran Álvarez. Muro de Zaro: 270 espectadores.

José ignacio, Avilés

El Avilés Stadium sumó tres puntos de autoridad en el Muro de Zaro tras imponerse con claridad a un Praviano que jugó en inferioridad numérica desde el minuto 12.

Frenazo del Covadonga

El conjunto ovetense pincha ante el Lenense en el Álvarez Rabanal y pierde fuerza en la pelea contra el líder Llanera, ya a cuatro puntos de distancia

COVADONGA, 1-LENENSE, 1 Covadonga: Javi (1), Pablo Secades (1), Adrián Trabanco (3), Aitor Elena (2), Sergio (1), David Ruiz (1), Xurde (1), Álex Arias (2), Guille Cueto (1), Vicente (3) y Toquero (1). Cambios: Bauti (1) por Pablo Secades, min. 46. Miguel (1) por Guille Cueto, min. 73. Lenense: Pelayo (1), Iago (1), Jorge (1), Tall (3), Filip (1), Álex Abril (1), Lucas (1), Madero (3), Pablo (1), Dani (2) y Vicente (2). Cambios: Momo (1) por Vicente, min. 67. Korka (0) por Pablo, min. 78. Izan (s.c.) por Madero, min. 91. Goles: 0-1, min. 69: Pablo. 1-1, min. 79: Vicente. Árbitro: Fernández Ceferino (Nalón). Expulsó con roja directa a Korka (min. 95) y por doble amarilla a Filip (min. 93). Amonestó a los locales Xurde, Sergio, David Ruiz, y a los visitantes Jorge, Lucas y Dani. Álvarez Rabanal: Unos 200 espectadores.

A. Arango, Oviedo

El Covadonga no pasó del empate ante el Lenense en el Álvarez Rabanal. Un pinchazo que, unido al triunfo del Llanera, aleja a los de David González del liderato, ya a cuatro puntos. El equipo de Lena logró ponerse por delante, aunque los locales consiguieron rescatar un punto en la recta final.

La primera parte estuvo marcada por las constantes interrupciones y por un Lenense muy ordenado en defensa. Al Cova le costó llegar al área rival y en el primer acto apenas hubo ocasiones, más allá de un disparo peligroso de Toquero y uno de Pablo por parte de los visitantes.

Tras el paso por los vestuarios, el Cova trató de meter una marcha más y muy pronto Toquero obligó a intervenir a Pelayo, que evitó el tanto con una gran intervención. Sin embargo, fue el Lenense el que logró ponerse por delante en uno de sus pocos acercamientos. Pablo fue capaz de robar el balón a la zaga local y en el mano a mano cruzó el balón con habilidad para adelantar a los visitantes.

El Cova despertó, Bauti avisó con un remate que se paseó por la línea de gol y Vicente puso las tablas a 10 minutos para el final. Esta vez fueron los ovetenses los que aprovecharon una indecisión en la defensa rival y Vicente, de media chilena, logró superar por arriba a Pelayo, que se había quedado a media salida.

En los últimos minutos el encuentro fue bastante bronco, con muchas faltas y con los locales buscando el empate con más corazón que fútbol. El encuentro se fue hasta el minuto 100 y el Lenense acabó con nueve futbolistas. Korka fue expulsado por agresión y Filip por doble amarilla. Pese a la superioridad numérica, solo Toquero amenazó el área de Pelayo con un remate que no encontró portería.

Reparto justo de puntos que aleja al Covadonga del ascenso directo tras el triunfo del Llanera. La próxima oportunidad de los ovetenses para volver a acercarse será el próximo domingo, a domicilio ante el Praviano.

L’Entregu vence gracias al brillo de Ardura y Meaurio

Los locales superan a un combativo Ceares tras ser más eficaces en las áreas

L’ENTREGU, 2-CEAREAS, 1 L´Entregu: Ardura (3), Pablo (3), Meana (2), Ferrero (3), Meaurio(3), Javier Gutiérrez (2), Leyder (2), Pereira (2), Mario Canal (2), Pacoli (2) y César García (3). Cambios: Aly (2) por Pablo, min. 69. Avanzini por Javier Gutiérrez, min. 69. Berto Arias (1) por Leyder, min. 75. Figar (1) por Meaurio, min. 75. Brañanova (s.c.) por César García, min. 88. Ceares: Rodri Juan (2), Felgueroso (2), Matheus (2), Nistal (1), Layman (2), Steven (2), Pedro González (2), Feiro (2), Erasmo (2), H. Martínez (2), Enol (2). Cambios: Carcedo (2) por H. Martínez, min. 46. Carlos (2) por Nistal, min. 46. Madeira (1) por Matheus, min. 65. Otero (1) por Steven, min. 81. I. Domínguez (s.c.) por Enol. Goles: 1-0, min. 14: Meaurio. 2-0, min. 25: Meaurio. 2-1, min. 64: Layman. Árbitro: González Cueto (Avilés). Amonestó a los locales Meana y Javi Gutiérrez, y al visitante Hugo Martínez. Nuevo Nalón: 300 espectadores.

Juan Merino, El Entrego

L’Entregu se impuso por 2-1 al Ceares en el Nuevo Nalón en un encuentro que se decidió por la eficacia del conjunto local en la primera parte y que exigió resistencia y oficio tras el descanso para conservar una ventaja mínima hasta el pitido final. Meaurio, autor de los dos goles, y el guardameta Ardura fueron las figuras clave de un triunfo trabajado.

El partido arrancó con un desarrollo más igualado de lo que reflejaría posteriormente el marcador. El Ceares trató de discutir la iniciativa en los primeros minutos, pero fueron los locales los que encontraron el premio a balón parado. El 1-0 llegó a la salida de un córner botado por César García, que Meaurio convirtió con un potente disparo desde fuera del área, ajustado a la escuadra y sin opción para el portero visitante.

El tanto dio confianza al conjunto local, que supo manejar mejor el ritmo del juego y aprovechar sus mejores momentos. Poco después llegó el segundo golpe. De nuevo Meaurio apareció para firmar el 2-0, culminando una acción en la que el guardameta rival quizá pudo haber tenido mayor protagonismo, pero que confirmó el acierto del goleador del Nuevo Nalón. En el minuto 64, Layman recortó distancias tras una jugada embarullada dentro del área. Ardura sostuvo la victoria.

Nico da el triunfo al Colunga en un duelo muy igualado

COLUNGA, 1-MOSCONIA 0 CD Colunga: Javi (2); Santi (3), Nacho (2), Saúl (3), Hugo Díaz (3), Jandro (2), Guille (2), Blanco (2), Miguel (2), David (2) y Pedro (2). Cambios: Nico (2) por Blanco, min. 60. Rodrigo (1) por Guille, min. 60. Rodri (1) por Miguel, min. 80. Rubén (1) por Pedro, min. 90 y Juanse (1) por David, min. 90. Mosconia: Guillermo (2); Cris (2), Gonzalo (2), Berlanga (2), Jandro (2), Nico (2), Sergio Ríos (2), Eddy Sidi (2), Aitor (2), Palacio (2) y Ares (2). Cambios: Samuel (1) por Jandro, min. 60. Borja Alonso (s.c.) por Aitor, min. 60. Isma Fajir (1) por Ares, min. 76. Javi Perera (1) por Cris, min. 86. El gol: 1-0, min. 74: Nico. Árbitro: Gao Aladro (Gijón). Amonestó a Nacho y a Nico por la parte local, y a los visitantes Aitor, Víctor y Cristian. Santianes: Buena entrada.

Colunga, Manolo

El Colunga se llevó el triunfo ante el Mosconia en un encuentro muy equilibrado. Los visitantes comenzaron bien plantados y con más posesión. Sergio Ríos obligó a intervenir a Javi en el minuto 26 y el Colunga respondió antes del descanso, aunque sin acierto. Tras el paso por vestuarios, el partido se equilibró y los locales asumieron más iniciativa. El gol llegó en el minuto 74, cuando Nico culminó una acción por banda con un disparo raso ajustado. En el tramo final, el Mosconia buscó el empate con insistencia, pero el Colunga supo resistir y aseguró tres puntos trabajados ante un rival exigente.

El líder golpea pronto sin opción para el Industrial

El Llanera se afianza al frente de la clasificación tras el empate del Cova

LLANERA, 3-GIJÓN INDUSTRIAL, 0 UD Llanera: Javi Benítez (2); Traoré (2), Paul Otia (2), Dominique (2), Guille Vaamonde (2), Álex Solís (3), Dani Corgo (2), Evea (2), Dani González (2), Viti (3) y Romaric (3). Cambios: Miguel Estébanez (2) por Evea, min. 63. Pablo Longo (2) por Dani Corgo, min. 72. Pedro Soler (s. c.) por Álex Solís, min. 81. Gijón Industrial: Raúl (1); Nacho (2), Mauro (1), David Blanco (2), Gonzalo (2), Iván (1), Sergio Rueda (2), Landry (2), Adrián Guerrero (2), Borja Prieto (2) y Saha (2). Cambios: Ali Zefary (1) por Adrián Guerrero, min. 59. Saúl Fernández (1) por Borja Prieto, min. 70. Ángel Cuesta (s. c.) por David Blanco, min. 78. Héctor (s. c.) por Saha, min. 78. Miguel (s. c.) por Nacho, min. 78. Goles: 1-0, min. 7: Dominic. 2-0, min. 13: Dani González. 3-0, min. 74: Pablo Longo. Árbitro: Valdés Díaz (Oviedo). No mostró tarjetas. Pepe Quimarán: 280 espectadores.

Dani Ruiz, Posada de Llanera

El Llanera volvió a demostrar el motivo por el que lidera la clasificación con una victoria sólida y sin sobresaltos ante el Gijón Industrial. El conjunto de Pepe Quimarán resolvió el encuentro en un primer cuarto de hora de gran efectividad y supo administrar su ventaja ante un rival que apenas inquietó. Tres goles y una actuación coral para afianzar el liderato y ampliar distancias en la tabla.

Comenzó el encuentro con el balón en poder del Gijón Industrial, que dispuso de la primera ocasión en una falta botada por Borja Prieto que se marchó fuera por poco. A partir de ahí, el Llanera se adueñó del balón y obligó a su rival a replegarse ante la velocidad de sus transiciones.

Antes del cuarto de hora, los locales ya mandaban con claridad. En el minuto 7, tras un saque de banda de Guille Vaamonde sobre Dani González, el disparo de este se paseó por delante de la portería y Dominique, atento en el segundo palo, empujó el balón al fondo de la red. Apenas seis minutos después llegó el segundo. Una acción por banda entre Evea y Romaric terminó con un centro al segundo palo que Dani González cabeceó de forma picada para batir a Raúl.

Durante la primera media hora, el Llanera impuso un ritmo alto, basculando de lado a lado y profundizando por las bandas, con Evea y Guille Vaamonde actuando casi como extremos y asociándose con Romaric para generar constantes llegadas.

Noticias relacionadas

Tras el descanso, con el 2-0 a favor, el conjunto local bajó el ritmo y trató de controlar el juego. El Gijón Industrial dio un paso al frente, aunque sin crear verdadero peligro sobre la portería de Javi Benítez. Con el paso de los minutos, el Llanera volvió a tomar el mando y sentenció en el 74. Pablo Longo, recién incorporado al terreno de juego, aprovechó un pase de la muerte de Romaric para empujar el balón a la red y establecer el definitivo 3-0.