El Navia La Magaya vende cara su derrota en la pista del Bosco

El Navia La Magaya sufrió una nueva derrota, en esta oportunidad en la pista del Bosco Salesianos (87-81) y ocupa puesto de descenso, penúltimo del grupo A-B de Tercera FEB. Pese a todo, el equipo naviego apretó el marcador en la recta final y estuvo a punto de llevarse el triunfo. El georgiano Sharashidze, con 15 puntos, fue su anotador más destacado.